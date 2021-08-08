Havalar ne zaman serinler? İşte 9 Ağustos il il hava durumu tahminleri
Türkiye'de geçen ay son 51 yılın en sıcak 2. temmuz ayı yaşandı. Türkiye'de 2021 yılının temmuz ayı, son 51 yıllık dönem göz önüne alındığında en sıcak 2. temmuz olarak kayıtlara geçti. Havaların sıcak seyrettiği şu günlerde vatandaşların serin hava hakkındaki araştırmaları da hız kazandı. Peki, havalar ne zaman serinler?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, pazartesi ve salı günü Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde görülecek yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İşte, Metetoroloji'den gelen son bilgiler...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, pazartesi ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Kastamonu ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.
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Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat çevrelerinde kuvvetli, Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Rüzgarın, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.