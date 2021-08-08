Havalar ne zaman serinler? İşte 9 Ağustos il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, pazartesi ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.



İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Kastamonu ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.



Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.



