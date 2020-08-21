Hava durumu raporu: İstanbul’da yağmur ne zaman duracak? Hafta sonu yağmur var mı?
İstanbul güne yağmurla başladı. Kentin birçok noktasında etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şişli Mecidiyeköy Varyant altı etkili olan sağanak yağış nedeniyle su altında kaldı. Göle dönen yolda birçok vatandaş araçlarıyla mahsur kaldı. Peki, İstanbul’da yağmur ne zaman duracak? Hafta sonu yağmur var mı?
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İstanbul’da 20 Ağustos’ta başlayan sağanak yağmur bugün de etkisini sürdürüyor. İstanbul'da sabah saatlerinde bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Mecidiköy ve Okmeydanı'nda yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan bazı araçlar vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla kurtarıldı.
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Sabah saatlerinden itibaren başlayan ve yer yer sağanak halinde etkisini gösteren yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Mecidiyeköy ve Okmeydanı'nda bazı yollar göle döndü. Sürücüler su birikintisinde ilerlemekte zorlanırken, bazı araçlar yolda kaldı. Okmeydanı Kavşağı'nda yolda kalan araçlar vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarının ardından bir itfaiyeci, fırça sapıyla tıkanan mazgalları açmaya çalıştı.
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Mecidiyeköy'de ise bir servis minibüsü göle dönen yolda kaldı. Aracının başında kurtarılmasını bekleyen Ahmet Erali, "Normal yolunda giden araba birden stop etti. Buraya kadar gelebildim, daha ilerisine devam etmiyor. Yağmur bir anda yağdı, bu hale geldik. Biraz daha yağsa ne olacağını Allah bilir. Tekerleklere kadar su vardı, zararım çok fazla. Yolcular vardı, başka arabaya bindirerek onları gönderdim, çekici bekliyorum" diye konuştu.
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ÜSKÜDAR'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
ÜSKÜDAR'da yoğun yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte zorlandı.İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Üsküdar'da da yağış nedeniyle bazı yollar su altında kaldı. Araçlarr ilerlemekte zorlandı. Yağış nedeniyle rögarların taştığı görüldü.
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HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Cumartesi günü sağanak yarış yerini güneşli havaya bırakacak ancak bazı bölgelerde yağış devam edecek. Sıcaklıklar yağışla beraber kuzey bölgelerde yalnızca birkaç derece azalıyor, hafta sonu itibariyle tekrar tırmanışa geçecek. Denizlerimizde rüzgarlar Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Kuzey Ege’de kuvvetli. Yine Batı Akdeniz’de de orta kuvvetin üzerinde esiyor. Orta Karadeniz’de Samsun çevrelerinde ise 5 kuvvetine yani 30 kilometrelerin üzerine ulaşacak.