Hatay'daki korkunç cinayetin detayları: 80 ve 83 yaşındaki 2 kardeşi kim öldürdü? Şüpheler Labit Karakuş ve Emel Cengiz’in üzerinde
Hüseyin Şen ve Mehmet Şen’in ölümündeki sır perdesinin aralanması için çalışmalar sürüyor. Konuyla ilgili iddiaların odağında bu kez Emel Cengiz ile birlikte Labit Karakuş var. Şen ailesinin yakın dostu olduğu konuşulan Labit Karakuş ise Emel Cengiz'le olan yakınlığı nedeniyle şüphelerin odağı haline geldi. Peki, 80 ve 83 yaşındaki 2 kardeşi kim öldürdü? İşte Hatay'daki korkunç cinayetin detayları…
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Hüseyin Şen ve Mehmet Şen'in ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili her geçen gün yeni bir gelişme ortaya çıkıyor. 83 ve 86 yaşlarındaki iki kardeşin vahşice öldürülmesi ardından babası ve amcasının katilinin bulunmasını isteyen Ganime Şen Çırçır, Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.
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İki yaşlı adamın kanlar içinde kaldığı olayın ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert'te sesini duyurmaya çalışan Hüseyin Şen'in kızı Ganime Şen Çırçır bir kez daha, bakıcı Emel Cengiz'in olayla ilgisi olduğuna değindi. Babasının ölümünün ardından gerçekleri ortaya çıkarmak için her yolu denediğini söyleyen Çırçır, civarda yaşayan bütün köylülerden yardım istediğini tekrarladı. Babasının köy halkına büyük iyilikler yaptığını ifade eden acılı evlat, bazı görgü tanıklarının korkudan konuşmadığını vurguladı.
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Şen ailesinin yakın dostu olduğu konuşulan Labit Karakuş ise Emel Cengiz'le olan yakınlığı nedeniyle şüphelerin odağı haline geldi. Labit Karakuş'un boşanma aşamasında olduğu eşi Yıldız Karakuş, "Eşim bana hiçbir zaman kredi kartını vermedi ama Emel'e verdi. Hatta Emel'in kızı için alışveriş yaptı. O kadına karşı anlayamadığım bir zaafı vardı" dedi. Eşinin daha önce de pek çok kadınla ilişkisi olduğunu öne süren Yıldız Karakuş, kocasının cinayete yardım etmiş olabileceğini açıkladı.
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Müge Anlı, Karakuş çiftinin boşanma aşamasında olduğuna dikkat çekerken bu sözlerin bir iddia olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Anlı, "Zaman zaman boşanma aşamasındaki eşler birbirlerine karşı böyle suçlamalarda bulunabilir. Umarım Yıldız Karakuş'un söyledikleri bu sebepten değildir" diye konuştu. r Labit Karakuş'la ilişkisi olduğuna dair iddiaları yalanlayan Emel Cengiz, Karakuş çiftinin evlerine birlikte gelip gittiklerini söyledi. Cengiz, "Karı – koca birlikte gelirlerdi. En son, olaydan 10 gün önce de Labit ve hanımı eve gelip okey oynamışlardı" ifadelerini kullandı. Yıldız Karakuş ise olaydan 10 gün önce Şen ailesinin evine gittiğine dair iddiaları yalanladı.