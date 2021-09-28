Hatay'daki korkunç cinayetin detayları: 80 ve 83 yaşındaki 2 kardeşi kim öldürdü? Şüpheler Labit Karakuş ve Emel Cengiz’in üzerinde

Şen ailesinin yakın dostu olduğu konuşulan Labit Karakuş ise Emel Cengiz'le olan yakınlığı nedeniyle şüphelerin odağı haline geldi. Labit Karakuş'un boşanma aşamasında olduğu eşi Yıldız Karakuş, "Eşim bana hiçbir zaman kredi kartını vermedi ama Emel'e verdi. Hatta Emel'in kızı için alışveriş yaptı. O kadına karşı anlayamadığım bir zaafı vardı" dedi. Eşinin daha önce de pek çok kadınla ilişkisi olduğunu öne süren Yıldız Karakuş, kocasının cinayete yardım etmiş olabileceğini açıkladı.