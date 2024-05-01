Hatay yeniden ayağa kalkıyor.. İşte, 6 Şubat’ın en çok yara alan şehri Antakya’nın yeni kent planları

Yıkımdan en çok etkilenen bölge olan Asi Nehri çevresi, master planın öncelikli noktası oldu. Eski Antakya sokakları, Dünyanın ilk ışıklandırılmış caddesi olarak bilinen Tarihi Kurtuluş Caddesi, Hatay Meclisini de içerisinde bulunduran Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı, tarihine ve kültürüne uygun bir şekilde planlandı. Planlamada çözüm getirilen en önemli nokta ise, deprem öncesi de bölge halkının sıkça sorunlar yaşadığı ulaşım problemleri oldu. Araç, raylı sistem, bisiklet yolları gibi ulaşım ağları, en az 20 metre olarak planlanan yollara entegre edilerek, bölgedeki sıkışıklığın önlenmesi ve ferah bir ulaşım sağlanması amaçlandı.