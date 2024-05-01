Hatay yeniden ayağa kalkıyor.. İşte, 6 Şubat’ın en çok yara alan şehri Antakya’nın yeni kent planları

MASTER PLANDA PEK ÇOK UNSUR GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU
Master plan çalışmasını şehir merkezini bölümlendirerek tamamlayan TTV, her bölüm için deneyimli mimarlardan oluşan ofisleri yetkilendirdi. Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Asi Nehri Kıyısı, Fatih Caddesi, Kurtuluş Caddesi gibi şehrin en gözde merkezleri, mimarların hummalı çalışması neticesinde yeniden tasarlandı. Tasarım çalışmasında ulaşım, estetik, kültürel miras, kent kimliği, kent hafızası, sosyolojik yapı, iklim gibi pek çok unsur göz önünde bulunduruldu. İşte, kentin önemli noktaları için hazırlanan planlardan bazı kesitler;