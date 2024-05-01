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Hatay yeniden ayağa kalkıyor.. İşte, 6 Şubat’ın en çok yara alan şehri Antakya’nın yeni kent planları

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Hatay Master Plan#Antakya Master Plan
Osman Yenilmez
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 11:02

6 Şubat depremlerinde en çok yara alan şehirlerden birisi olan Hatay, yüzlerce mimar ve mühendisin oluşturduğu yeni kent planları ile ayağa kaldırılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Hatay kent merkezlerinin ihyası için protokol imzaladığı Türkiye Tasarım Vakfı (TTV), ilk etapta yaklaşık 50 hektarlık rezerv alanı tasarım ve planlama sürecine aldı. 1 yıllık çalışmanın ardından 30 Nisan tarihinde kent merkezleri için oluşturulan master planları duyuran TTV, oluşturulan planları nedenleri ve gerekçeleriyle birlikte kamuoyuna sundu. Kentin ruhunu yansıtan ve kültüründen uzaklaştırmayan tasarımlar tercih edilirken, iklim şartları da unutulmadı.

1/15Hatay yeniden ayağa kalkıyor.. İşte, 6 Şubat’ın en çok yara alan şehri Antakya’nın yeni kent planları

Yıkımdan en çok etkilenen bölge olan Asi Nehri çevresi, master planın öncelikli noktası oldu. Eski Antakya sokakları, Dünyanın ilk ışıklandırılmış caddesi olarak bilinen Tarihi Kurtuluş Caddesi, Hatay Meclisini de içerisinde bulunduran Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı, tarihine ve kültürüne uygun bir şekilde planlandı. Planlamada çözüm getirilen en önemli nokta ise, deprem öncesi de bölge halkının sıkça sorunlar yaşadığı ulaşım problemleri oldu. Araç, raylı sistem, bisiklet yolları gibi ulaşım ağları, en az 20 metre olarak planlanan yollara entegre edilerek, bölgedeki sıkışıklığın önlenmesi ve ferah bir ulaşım sağlanması amaçlandı.

2/15MASTER PLANDA PEK ÇOK UNSUR GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU

MASTER PLANDA PEK ÇOK UNSUR GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU

Master plan çalışmasını şehir merkezini bölümlendirerek tamamlayan TTV, her bölüm için deneyimli mimarlardan oluşan ofisleri yetkilendirdi. Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Asi Nehri Kıyısı, Fatih Caddesi, Kurtuluş Caddesi gibi şehrin en gözde merkezleri, mimarların hummalı çalışması neticesinde yeniden tasarlandı. Tasarım çalışmasında ulaşım, estetik, kültürel miras, kent kimliği, kent hafızası, sosyolojik yapı, iklim gibi pek çok unsur göz önünde bulunduruldu. İşte, kentin önemli noktaları için hazırlanan planlardan bazı kesitler;

BAKMADAN GEÇME!

3/15MASTER PLAN-1

MASTER PLAN-1

4/15MASTER PLAN-2

MASTER PLAN-2

BAKMADAN GEÇME!

5/15ASİ NEHRİ KIYI PROJESİ

ASİ NEHRİ KIYI PROJESİ

6/15ATATÜRK CADDESİ PROJESİ

ATATÜRK CADDESİ PROJESİ

BAKMADAN GEÇME!

7/15ATATÜRK CADDESİ PROJESİ-2

ATATÜRK CADDESİ PROJESİ-2

8/15ATATÜRK CADDESİ PROJESİ-3

ATATÜRK CADDESİ PROJESİ-3

BAKMADAN GEÇME!

9/15CUMHURİYET CADDESİ PROJESİ

CUMHURİYET CADDESİ PROJESİ

10/15KURTULUŞ CADDESİ PROJESİ

KURTULUŞ CADDESİ PROJESİ

BAKMADAN GEÇME!

11/15KURTULUŞ CADDESİ PROJESİ-2

KURTULUŞ CADDESİ PROJESİ-2

12/15FATİH CADDESİ PROJESİ

FATİH CADDESİ PROJESİ

BAKMADAN GEÇME!

13/15FATİH CADDESİ PROJESİ-2

FATİH CADDESİ PROJESİ-2

14/15ANTAKYA ATATÜRK PARKI

ANTAKYA ATATÜRK PARKI

BAKMADAN GEÇME!

15/15ANTAKYA ATATÜRK PARKI

ANTAKYA ATATÜRK PARKI

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#Hatay#Hatay Master Plan#Antakya Master Plan

BAKMADAN GEÇME!