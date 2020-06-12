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Hürriyet
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DHA
Haber Giriş: 12 Haziran 2020 - 15:42,

Hastanın sorusuna kızan doktor hakaret yağdırdı, soruşturma başlatıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat olan hastasının soru sormasına sinirlenen doktor, hasta ve yakınıyla tartışmaya başladı. Doktorun hastane odasında bağırarak hakaret yağdırdığı anlar, odada bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen ADÜ Rektörü Osman Selçuk Aldemir, ''Sosyal medyada yer alan görüntüler kamuoyu vicdanında olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür. İlgili kişi hakkında ivedilikle hukuki süreç başlatılmıştır'' dedi.

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