Hangi yasaklar kaldırıldı? Son açıklama ile restoran ve kafeler 1 Haziran itibariyle yasaklar kalkıyor!

Yaklaşık 3 aydır devam eden Koronavirüs önlemleri dolayısıyla kafeler, restoranlar, kreşler gibi pek çok işletme kapalı tutulmuş, bazı işletmeler ise yasaklar dolayısıyla belirli şartlar altında kepenklerini açık tutabilmişti. Önceki gün Dijital Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı hususlarda yasakların kaldırıldığını duyurdu. 1 haziran tarihinde bir çok sınırlama kalkıyor bunlardan bazıları restoran, kafe ve kıraathaneler olacak. İşte, özellikle işletme sahiplerinin bir süredir merakla araştırdığı ‘Yasaklar kalkıyor mu?’ sorusuna cevaben detaylı bilgiler



BAZI YASAKLAR KALKIYOR



"Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmememiz halinde yeniden getirebiliriz.



İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. Kronik hastalığı bulunan kamu hastalarının durumları değerlendirilecek.



Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak.