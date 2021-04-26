Hangi sınavlar ertelendi? Üniversite sınavı (YKS) ve LGS ertelendi mi? MEB paylaştı

Türkiye'de milyonlarca öğrenci ve veli okulların durumuyla ilgili alınacak kararı merakla bekliyordu. 17 gün boyunca tam kapanma olacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınavlar için de erteleme kararı verdiklerini bildirdi. Erdoğan'ın açıklaması ardından MEB ve ÖSYM bünyesindeki sınavlara çevrildi. Peki, hangi sınavlar ertelendi? Üniversite sınavı YKS ve LGS yapılacak mı?