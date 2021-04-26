Hangi sınavlar ertelendi? Üniversite sınavı (YKS) ve LGS ertelendi mi? MEB paylaştı
Kabineden çıkan kararlardan biri de sınavların ertelenmesi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan yeni tedbirleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitime ara verilerek tüm sınavların ertelendiğini duyurdu. Peki, Hangi sınavlar ertelendi? Üniversite sınavı ve LGS ertelendi mi?
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Türkiye'de milyonlarca öğrenci ve veli okulların durumuyla ilgili alınacak kararı merakla bekliyordu. 17 gün boyunca tam kapanma olacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınavlar için de erteleme kararı verdiklerini bildirdi. Erdoğan'ın açıklaması ardından MEB ve ÖSYM bünyesindeki sınavlara çevrildi. Peki, hangi sınavlar ertelendi? Üniversite sınavı YKS ve LGS yapılacak mı?
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MEB ERTELENEN SINAVLARIN DETAYLARINI DUYURDU
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır.
Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir.
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YKS ERTELENİR Mİ?
Mevcut takvime göre, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ise sınav tarihlerinin değişebileceği belirtildi. ÖSYM "Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir'' açıklaması yaptı.
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu.LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.