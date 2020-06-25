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Hürriyet
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Haber Giriş: 25 Haziran 2020 - 17:51,

Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasak?

Yurt genelinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkarken maske takma zorunluluğu uygulanan illerin hangileri olduğu vatandaşlarca araştırılıyor. Kendi şehirlerinin yasak kapsamında olup olmadığını merak eden vatandaşlar, internette araştırma yapıyor. Peki, hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasak?

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Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu illerde denetimler devam ediyor. Kolluk kuvvetleri denetimlerini yaparken, yasağa uymayanlara ise para cezası veriliyor. Pek çok vatandaş da söz konusu yasağın kendi şehrinde olup olmadığını merak ediyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarında alınan karar gereği pek çok ilde, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşların sağlığını korumak ve virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla vatandaşların dışarıda maske takması zorunlu hale getirildi.

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Maske takma zorunlu olan iller, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlendi. Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek ve bulaş riskini önleyebilmek amacıyla denetime tabi tutulacak olan maske takma zorunluluğu, uyulmaması halinde para cezası ile sonuçlanacak. Toplu alanlarda kurallara uymayan ve maske takmayan vatandaşlar, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde idari para cezası ile karşılaşacak. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi çerçevesinde bugüne kadar pek çok ilde cezai işlem uygulayan emniyet güçleri, 22 Haziran'dan itibaren 81 ilde denetimlerini gerçekleştirerek bu yönde işlemlerini tamamlayacak.

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İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara 22 Haziran'dan itibaren 900 lira ceza kesilecek.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.

6MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER
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MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

Corona virüs salgınında Adıyaman, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis ve Çanakkale'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

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