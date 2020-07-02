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Haber Giriş: 02 Temmuz 2020 - 01:19,

Hangi illerde maske takmak zorunlu oldu? İl sayısı arttı: İşte maske takma zorunluluğu getirilen iller

Maske takma zorunluluğu getirilen iller, corona virüsü önlemleri kapsamında artıyor. Valilikler ve İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda verilen karar kapsamında, bir ilde daha maske takmak zorunlu hale getirildi. Koronavirüsünde sosyal mesafe ve tedbir konusunda önemli belirleyicilerden olan maske kullanımına uymayan kişiler ise 900 TL para cezasına tabi tutulacaklar. Peki, hangi illerde maske takmak zorunlu oldu? İşte, maske takma zorunluluğu olan iller ve maske takmama cezasının ayrıntıları.

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Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il ve ilçe merkezlerinde herkesin tüm açık ve kapalı alanlarda, maske kullanımına uyması gerektiği belirtildi. İstanbul, Bursa ve Ankara'da da geçtiğimiz günlerde maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı. İşte, Türkiye geneli maske zorunluluğu olan iller.

2HANGİ İLLERDE MASKE TAKMAK ZORUNLU
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HANGİ İLLERDE MASKE TAKMAK ZORUNLU?

Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Osmaniye, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis, Çanakkale, Bingöl, Çankırı, Niğde ve Sinop'ta maske takma zorunluluğu getirildi.

3SİNOPTA MASKE TAKMAK ZORUNLU OLDU
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SİNOP'TA MASKE TAKMAK ZORUNLU OLDU

Sinop'ta, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca açık ve kapalı alanlarda maskesiz dolaşmak yasaklandı.

Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ülkede her geçen gün iyiye giden koronavirüs vaka sayılarındaki azalmanın devamı için vatandaşların maske kullanımı, sosyal mesafe ve kişisel hijyene gerekli hassasiyeti göstermelerinin önemli olduğunu belirtildi. Açıklamada, "Bu nedenle; İl Hıfzıssıhha Kurulu "01.07.2020 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan istisnai durumlar hariç ilimiz sınırları içerisinde il ve ilçe merkezlerinde herkesin tüm açık ve kapalı alanlarda, ağız ve burunu kapatacak şekilde maske takılmasının zorunlu olmasına, bu maddeye aykırı davrananlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince 900 TL para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

4BİNGÖLDE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU
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BİNGÖL'DE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU

Bingöl'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 Temmuz'dan itibaren maskesiz dolaşmak yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 2 Temmuz'dan itibaren il genelinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.

5MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR
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MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira ceza kesilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.

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