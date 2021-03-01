Gündem Haber Giriş: 01 Mart 2021 - 22:15 | 01 Mart 2021 - 22:15

Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı? İşte koronavirüs risk haritası ve yasakların kalktığı iller

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası, koronavirüste ‘kademeli normalleşme’ kararlarını açıkladı. Alınan karara göre, 81 ilde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için, İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon, Rize, Edirne gibi yüksek ve çok yüksek illerde saatler uzatılırken. Düşük ve orta riskli olan Ankara, Bursa, Denizli, Malatya, Uşak ,Şanlıurfa, Diyarbakır, Van gibi illerde ise kısıtlamanın kaldırıldığı belirtildi.