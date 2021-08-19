Hangi iller düşük riskli... İşte Koronavirüs haftalık risk haritası

Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından il bazında 7-13 Ağustos'ta her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.



Son bir haftada vaka sayısının en çok Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan'da arttığını bildiren Koca, "Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart." ifadelerini kullandı.