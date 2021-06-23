Gündem Haber Giriş: 23 Haziran 2021 - 11:55 | 23 Haziran 2021 - 11:55

Hamileler ve emziren anneler Covid-19 aşısı olabilir mi? Aşının bebeğe zararı var mı?

Aşılamada yaş sınırının düşmesiyle birlikte covid-19 aşısıyla ilgili de soru işaretleri artış gösterdi. Sinovac ve Biontech aşılarından birini seçen vatandaşlar, hastaneler veya aile hekimliklerinden aşı randevusu alabiliyor. Peki hamileler ve emziren anneler Covid-19 aşısı olabilir mi? Gebelere Covid-19 aşısı uygulanmasının zararları var mı?