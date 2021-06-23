Hamileler ve emziren anneler Covid-19 aşısı olabilir mi? Aşının bebeğe zararı var mı?
Aşılamada yaş sınırının düşmesiyle birlikte covid-19 aşısıyla ilgili de soru işaretleri artış gösterdi. Sinovac ve Biontech aşılarından birini seçen vatandaşlar, hastaneler veya aile hekimliklerinden aşı randevusu alabiliyor. Peki hamileler ve emziren anneler Covid-19 aşısı olabilir mi? Gebelere Covid-19 aşısı uygulanmasının zararları var mı?
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1
Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşısı bilgilendirme platformu üzerinden, aşı süreciyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Bu konulardan biri de hamile ve emziren annelerle ilgili oldu. Bakanlık, “hamileler ve emziren anneler Covid-19 aşısı olabilir mi?” sorusunu yanıtsız bırakmadı.
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Gebelikte inaktif Covid-19 aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. Covid-19’u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir. Aşının gebeliğin ilk üç ayında uygulanmaması tercih edilir.
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Emziren annelere Covid-19 aşısı uygulanabilir mi?
Emzirme döneminde Covid-19 aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. Covid-19’u ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir.
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Hamileler aşı sonrası nelere dikkat etmeli?
Aşı yaptırmaya karar veren anne adayları, Covid-19 aşısı uygulandıktan sonra dikkati elden bırakmamalı.
Aşılandıktan sonra da; -Maske takılmalı. - Başkalarıyla arada mesafe olmalı. - Kalabalıktan kaçınılmalı. - El hijyenine dikkat edilmeli.