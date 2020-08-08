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Haber Giriş: 08 Ağustos 2020 - 20:12,

Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte kılavuzda yazan bilgiler

Halkbank bünyesinde istihdam edilmek üzere Banko Hizmetleri Asistanı(Servis Asistanı) alımı için Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Trabzon olmak üzere 18 farklı merkezde sınav yapıldı. Peki, Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

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1
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29 Haziran 2020 tarihinde başlayan Halkbank personel alım sürecinde artık sona geliniyor. Söz konusu istimdam için bugün binlerce aday sınava katılım sağladı. Şimdi ise sonuç tarihi sorgulanıyor. İşte, Halkbank personel alım sınavlarının sonucuna ilişkin bilgi...

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Genel yetenek puanı (60) ve daha üzerinde olup en yüksek puanlı adaydan başlayarak, alım yapılacak her bir il için ihtiyacın 4 katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır. Mülakata katılmaya hak kazanan adaylara online kişilik envanteri uygulaması yapılacaktır.

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Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin net bir bilgi henüz yok. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

4SONUÇLARA İTİRAZ
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SONUÇLARA İTİRAZ

Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 12 Ağustos 2020 tarihi mesai bitimine kadar, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden Üniversiteye yapılabilir.

Yazılı sınav sonucu https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler.

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