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Hürriyet
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Haber Giriş: 26 Ağustos 2020 - 11:36 | 

Halk Bankası sınav sonuçları açıklandı mı? Halkbank sınav duyuruları

Halk Bankası sınav sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Gerekli şartları taşıyan Halkbank personel adayları, 18 farklı merkezde 8 Ağustos 2020 tarihinde sınava girmişti. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle adayların sonuç beklentisi arttı. Peki, Halk Bankası sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Halkbank sınav sonuçları, yapılacak olan değerlendirmenin ardından erişime açılacak. Bu sınavdan 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanacak ve yapılacak alım için her ilin ihtiyacının 4 katı kadar aday mülakat aşamasına çağırılacak. Halkbank sınav sonuçları https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden adaylarla paylaşacak.

2HALKBANK SINAV SONUÇLARINDA SON DURUM
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HALKBANK SINAV SONUÇLARINDA SON DURUM

Sınav sonuçlarına yapılacak itirazların 12 Ağustos'ta sona ermesinin ardından sonuçların açıklanma aşamasına gelindi. Ancak Halkbank sınav sonuçları için net bir tarih bilgisi verilmedi. Halkbank sosyal medyadan soruların sonuç sorularına “sınav ile ilgili açıklamalardan haberdar olmak için İnternet sitemiz duyurular bölümünü takip edebilirsiniz.” Yanıtını veriyor.

3Personeller hangi illerde istihdam edilecek
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Personeller hangi illerde istihdam edilecek?

Halkbank personel alımı kapsamında göreve başlayacak personeller; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat illerinde istihdam edilecek.

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