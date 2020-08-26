Halk Bankası sınav sonuçları açıklandı mı? Halkbank sınav duyuruları

Halkbank sınav sonuçları, yapılacak olan değerlendirmenin ardından erişime açılacak. Bu sınavdan 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanacak ve yapılacak alım için her ilin ihtiyacının 4 katı kadar aday mülakat aşamasına çağırılacak. Halkbank sınav sonuçları https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden adaylarla paylaşacak.