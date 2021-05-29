Halı sahalar ve spor salonları ne zaman açılacak, açılacak mı? İşte 1 Haziran sonrası normalleşme takvimi

Halı sahalar ve spor salonları ne zaman açılacak sorusu, 1 Haziran'a saatler kala milyonların yanıt aradığı konulardan oldu. Koronavirüste uygulanan bazı kısıtlamalar sonrası vaka sayılarının 7 bin seviyelere inmesi ile beraber bu işletmelerin 1 Haziran'da açılması için beklentiler arttı. Başta işletme sahipleri olmak üzere milyonlar Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara yoğunlaştı. Bilim Kurulu tavsiye kararları ile Kabine Toplantısı'nda halı sahalar ve spor salonlarının durumunun değerlendirilmesi bekleniyor. Ancak bu işletmelerin açılış tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.