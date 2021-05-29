Halı sahalar ve spor salonları ne zaman açılacak, açılacak mı? İşte 1 Haziran sonrası normalleşme takvimi
Halı sahalar ve spor salonlarının durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca'nın yeni normalleşme için işaret ettiği 1 Haziran öncesinde yeninden gündeme geldi. Normalleşme için taslak çalışmaları hazırlamaya başlayan hükümet, vaka sayısını da göz önünde bulunduracak. Kademeli normalleşmenin sona ermesine günler kala, kapalı kalması kararlaştırılan halı sahalar ve spor salonlarının durumuna gözler çevrildi. Peki, halı sahalar ve spor salonları ne zaman açılacak? İşte, halı sahalar ve spor salonlarının açılış tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Halı sahalar ve spor salonları ne zaman açılacak sorusu, 1 Haziran'a saatler kala milyonların yanıt aradığı konulardan oldu. Koronavirüste uygulanan bazı kısıtlamalar sonrası vaka sayılarının 7 bin seviyelere inmesi ile beraber bu işletmelerin 1 Haziran'da açılması için beklentiler arttı. Başta işletme sahipleri olmak üzere milyonlar Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara yoğunlaştı. Bilim Kurulu tavsiye kararları ile Kabine Toplantısı'nda halı sahalar ve spor salonlarının durumunun değerlendirilmesi bekleniyor. Ancak bu işletmelerin açılış tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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HALI SAHA VE SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Halı sahalar ve spor salonlarının açılış tarihi ile ilgili açıklama yapılmadı. 31 Mayıs'ta toplanması beklenen Kabine Toplantısı'nda bu işletmeler için karar verilmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz günlerde pek çok alanda normalleşme başladı ancak hâlâ sokak kısıtlaması ve restoranların açılması gibi konular için Kabine’den çıkacak kararlar bekleniyor. Kararlarda vaka sayısı önem kazanıyor. İşte Kabine toplantısı sonrası alınması beklenen kararlar:
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1 HAZİRAN SONRASI NORMALLEŞME NASIL OLACAK?
Vakalardaki azalma devam ederse 1 Haziran’dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla yeni normali karşılayacak. Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken, bu durum otomatik olarak 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek.
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Düğün yapmak için Kabine toplantısından çıkacak kararı bekleyen çiftlere de 1 Haziran sonrası müjde verilebilir. Bu müjde gelirse düğün salonları belli misafir sayısına göre hizmet verebilecek.
İlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması beklenirken, aşılamanın artmasıyla birlikte bu durumun kapalı düğün salonlarına kadar ilerlemesi bekleniyor.
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Vaka sayılarında düşüş bu hızla devam ederse, halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları kapılarını yine müşterilerine açabilecek.
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Normalleşme adımları hızlanırken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da çalışmalarına hız verdi. Bilim Kurulu’nun üzerinde çalıştığı konularla ilgili edinilen bilgiye göre, normalleşme sürecinin başlayacağı haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanlar artık maskesiz oturabilecek ya da dolaşabilecek.