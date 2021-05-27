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Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 - 10:53 | 

Halı sahalar ne zaman açılacak? İşte 1 Haziran planı..

En çok sevilen aktivitelerden biri olan halı saha maçları, pandemi nedeniyle bir süredir sekteye uğradı.. Spor severler vaka sayılarındaki azalmanın ardından halı sahaların ne zaman açılacağını merak ediyorlar.. Ayrıca bir çok yaz okulu da semt halı sahalarında hizmet vermekte.. Bu açıdan da halı sahaların açılış tarihi merak ediliyor. Vaka sayılarındaki düşüşün ardından gözler 1 Haziran'da verilecek karar çevrildi. Peki halı sahalar 1 Haziran'da açılacak mı? İşte konu hakkında yaşanan gelişmeler

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1

Geçtiğimiz günlerde pek çok alanda normalleşme başladı ancak hâlâ sokak kısıtlaması ve restoranların açılması gibi konular için Kabine’den çıkacak kararlar bekleniyor. Kararlarda vaka sayısı önem kazanıyor.

2

Vaka sayılarında düşüş bu hızla devam ederse, halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları kapılarını yine müşterilerine açabilecek.

3MESAFE VARSA MASKE YOK

MESAFE VARSA MASKE YOK

Normalleşme adımları hızlanırken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da çalışmalarına hız verdi. Bilim Kurulu’nun üzerinde çalıştığı konularla ilgili edinilen bilgiye göre, normalleşme sürecinin başlayacağı haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanlar artık maskesiz oturabilecek ya da dolaşabilecek.

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