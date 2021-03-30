Halı sahalar açıldı mı, nerelerde açık? İstanbul'da halı sahalar için yeni karar

Halı sahaların durumu son gelişmeler ile gündemde yer alıyor. Daha önce koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan ve risk grubuna göre bazı illerde açılması kararlaştırılan halı sahalar için yeni karar verildi. İstanbul Valiliği'nin kararıyla 'kırmızı' kategorideki İstanbul'da kısıtlama kaldırıldı ve bu tür iş yerlerinin faaliyet göstermesine izin verildi. İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karara göre; HES koduyla birlikte seyirci-refakatçi-misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında halı sahalar çalışabilecek.