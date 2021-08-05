Hakim ve Savcı alımı ne zaman? İşte Hakim ve Savcı alımında son gelişmeler

2021 hakim ve savcı alımlarına yönelik araştırmalar yoğunlaştı. Bu yıl içinde ne kadar hakim ve savcı alımı yapılacağı, hukuk mezunu vatandaşların merak ettikleri konular arasında yer alıyordu. Tüm bunlar olurken, müjdeli haber Adalet Bakanı'ndan gelmişti. İşte, Hakim ve Savcı alımında son gelişmeler...