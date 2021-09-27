Hakim savcı kura sonuçları açıklandı mı? HSK kura sonuçları 2021 ve isim listesi
Meslek öncesi eğitimlerini tamamlayan hakim ve savcıların hangi ilde görev yapacağı kurayla belirleniyor. 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları kura töreni 27 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşti. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugünkü kura törenimizde inşallah bu sayıyı 22 bin 859'a yükseltmiş olacağız." ifadelerini kullandı. Peki, hakim savcı kura sonuçları açıklandı mı? HSK kura sonuçları 2021 ve isim listesi
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Hakim ve savcılık kura töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Çekilişle adayların hangi ilde görev yapacağı da belli oldu. Kura töreni ardından gözler, isim listesine çevrildi.
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Hakim ve savcı adayları, kura sonuçlarının yer aldığı isim listesine adaylik.adalet.gov.tr adresinden ulaşabilecek.
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Hakim ve savcı kura sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayarak takip edebilirsiniz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde yaptığı konuşmada, görevlerine başlayacak 1008 adli yargı hakimi ve cumhuriyet savcısı ile 7 idari yargı hakimini tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcı adayları arasında kadınların, başarılarıyla öne çıktığını gördüklerini belirtti.
Mesleki eğitim süreçlerini birincilikle bitiren kadın hakim ve cumhuriyet savcılarını kutlayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu an ülkemiz genelinde 21 bin 844 hakim ve savcı görev yapmaktadır. Bugünkü kura törenimizde inşallah bu sayıyı 22 bin 859'a yükseltmiş olacağız. Bu vesileyle 6 sene önce teröristler tarafından makamında kalleşçe şehit edilen Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere adaletin tecellisi uğrunda çalışırken vefat eden, şehit düşen yargı mensuplarına Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Buradaki her bir kardeşimin şehit Mehmet Selim Kiraz'dan aldığı adalet sancağını çok daha yukarılara taşımak için gayret göstereceğine inanıyorum. Biz de bu süreçte hiçbir sıkıntı yaşamadan görevinizi en iyi şekilde yapabilmeniz için sizlere gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."