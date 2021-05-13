Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? İşte hafta sonu yasaklarında son durum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanmanın itibaren kademeli normalleşme sürecine geçileceğini belirtti. Bu gelişmenin ardından hafta sonu sokağa çıkma yasakları gündeme geldi. Söz konusu yasakların, tam kapanmadan önceki gibi mi süreceği yoksa biteceği mi merak ediliyor. Peki, hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı'na ilişkin mesaj paylaştı. Bakan Koca mesajında "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Bu gelişmenin ardından hafta sonu yasakları gündem oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram sonrası normalleşmeye geçileceğini duyurdu. CNN Türk'te yayınlanan habere göre ilk etapta İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerden gidenlerin nasıl döneceği masada. Yeni formül üzerinde çalışılıyor. Gidenlerin bölüm mü bölüm mü kentlere döneceği tartışılıyor.
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Pazartesi sonrası uygulanacak planlamada ilk etapta kafeler, restoranlar ve lokantalar açılıyor ama saat 20.00'ye kadar...
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SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI DÜZENLEMESİ
Sokağa çıkma kısıtlaması artık 19.00'da değil eskisi gibi 21.00'den sonra olacak. Cumartesi günleri ise sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. İlk etapta sokağa çıkma kısıtlamasının pazar günü sürmesi bekleniyor.
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NORMALLEŞMEDE İKİNCİ AŞAMA
Planlamanın ikinci aşamasındaki belirlenen tarih ise 31 Mayıs. İkinci aşama adımlarının bu tarihte başlaması bekleniyor. Daha küçük işletmeler, kahvehane ve çay ocağı gibi yerler için valilik üzerinden izin çıkarılacak. Örnek olarak kapınızın önüne masa atarak çalışın denilebilecek. Bu dönem pazar günü de sokağa çıkma kısıtlaması da olmayacak.