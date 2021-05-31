Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte akşam sokağa çıkma yasaklarında son durum bilgisi

Temmuz ayında bu kısıtlama süre ve günlerinin vaka ve ölüm sayılarına göre yeniden belirleneceğini söyleyen Erdoğan, "Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir" açıklamasını yaptı.