Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman kaldırılacak? Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! İşte 2-6 Haziran kısıtlama detayı!
Sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği, tüm Türkiye'nin odaklandığı konuların başında geliyor. Hafta içi ve hafta sonu yasağı, 1 Haziran kararları ile birlikte yeniden gündeme geldi. Koronavirüs gündemi ile toplanan Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yeni kararları paylaştı. Alınan karara göre hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı bir süre daha sürecek. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması artık pazar günleri uygulanacak. Peki, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman kaldırılacak? İşte, Sokağa çıkma yasağı saatleri ve günleri...
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Sokağa çıkma yasağı hafta içi için uygulanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mayıs tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından düzenlendiği basın toplantısında, Kovid-19'la mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı. Sokağa çıkma sınırlamaları haziran boyunca hafta içinde pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatlerinde uygulanacak. Ancak hafta içi kısıtlamasının ne zaman kaldırılacağı henüz belli olmadı.
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HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede "Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak." ifadeleri kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ise açıklamasında, "Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir." dedi.
Ancak hafta içi kısıtlamalarının sona ereceği tarih henüz netleşmedi. Temmuz ayının gelmesi ile hafta içi sokağa çıkma yasağının yeniden ele alınması bekleniyor.
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HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ
Hafta içi günlerde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı genelgeye göre 22.00-05.00 saatlerinde sürecek.
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Pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.