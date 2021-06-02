Gündem Haber Giriş: 02 Haziran 2021 - 21:30 | 02 Haziran 2021 - 21:30

Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman kaldırılacak? Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! İşte 2-6 Haziran kısıtlama detayı!

Sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği, tüm Türkiye'nin odaklandığı konuların başında geliyor. Hafta içi ve hafta sonu yasağı, 1 Haziran kararları ile birlikte yeniden gündeme geldi. Koronavirüs gündemi ile toplanan Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yeni kararları paylaştı. Alınan karara göre hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı bir süre daha sürecek. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması artık pazar günleri uygulanacak. Peki, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman kaldırılacak? İşte, Sokağa çıkma yasağı saatleri ve günleri...