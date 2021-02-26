Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında son açıklamalar
Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Vatandaşlar kısıtlamaların ne zaman sona ereceğini öğrenmek istiyorlar. Konu ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Mart, aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi, Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz.’ demişti. Gözler şimdi sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, sorusunun yanıtında. İşte, sokağa çıkma yasağıyla ilgili ayrıntılar...
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, ikinci normalleşme süreciyle beraber gündeme gelen başlıklardan oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında aralık ayından beri uygulanan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı belirli saatlerde geçerli oluyor. 30 binleri bulan vaka sayısını düşürmeye yönelik uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka sayısı, aşılama sürecine göre 1 Mart itibarıyla belirlenen kriterler çerçevesinde iller bazında kısıtlamaların kademeli kaldırılacağını belirtti. İşte, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili bilgiler.
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HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Sokağa çıkma yasağının biteceği tarih ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısıtlamalarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Mart, aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi, Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz." dedi.
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Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerin durumunun da illerdeki vaka sayısına göre değerlendirileceğine işaret eden Erdoğan, şu açıklamayı yaptı:
"Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Burada önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibarıyla süreç, belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarımızla başlayacak." ifadelerini kullandı.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul’un 1 Mart’tan itibaren kısıtlamanın azaltılmasına hazır olduğunu söyledi.