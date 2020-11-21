Hafta sonu otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında toplu taşıma var mı? İşte İETT sefer saatleri
Sokağa çıkma yasağında toplu taşıma var mı? Otobüs, metro, metrobüslerin çalışma saatleri yeni tedbirler kapsamında vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. 21-22 Kasım'da belli saatlerde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi İBB sefer saatlerinin güncellendiğini duyurdu. Yeni düzenlemeye göre, özel halk otobüsleri ile erguvan otobüslerinde sık aralıkla çalışan hatlarda frekans, 15 dakikaya çekilecek. Çalışan vatandaşlar için 09.00 ile 10.00 saatleri arasında otobüs sayısı artırılacak. İşte, İETT değişen sefer saatleri...
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Hafta sonu toplu taşıma sefer saatleri, yeni tedbirler öncesi gündeme geldi. İBB'den yapılan son dakika açıklamaya göre, İETT otobüsleri, metrobüs hattı, Şehir Hatları vapurları ile özel deniz motorlarının seferlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. 10.00 ile 20.00 saatleri arasında da hafta sonu normal tarifesiyle çalışılacak. İşte, İETT 21-22 Kasım toplu taşıma düzenlemeleriyle ilgili ayrıntılar.
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HAFTA SONU OTOBÜSLER ÇALIŞACAK MI?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle raylı sistem tarifesini yeniden düzenledi.
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İBB'den yapılan açıklamaya göre, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında İETT otobüsleri, metrobüs hattı, Şehir Hatları vapurları ile özel deniz motorlarının seferlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.
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Özel halk otobüsleri ile erguvan otobüslerinde sık aralıkla çalışan hatlarda frekans, 15 dakikaya çekilecek. Sefer aralığı daha geniş olanlara müdahale edilmeyecek. Yoğun hatlar için filo yedeği bulundurulacak. Gerekli durumlarda filo yönetimi tarafından ek seferler konulacak.
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Metro, füniküler ve tramvay seferlerine, hafta içi halihazırda uygulanan çalışma tarifesiyle devam edilecek. Hafta sonu ise 06.00 - 09.00 ve 20.00 - 24.00 saatlerinde izinli vatandaşlar için seferler 15 dakika aralıklarla devam edecek. 09.00 ile 10.00 saatleri arasında otobüs sayısı artırılacak. 10.00 ile 20.00 saatleri arasında da hafta sonu normal tarifesiyle çalışılacak.
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Hafta içi mevcut tarifeyle yapılacak teleferik seferleri, hafta sonu ise sadece 10.00 ile 20.00 saatleri arasında mevcut hafta sonu tarifesiyle gerçekleştirilecek.