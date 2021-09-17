Hafta sonu okul olacak mı? Okullar cumartesi pazar günleri açık mı olacak?

Hafta sonu okul iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Pandemi tedbirlerinde öncelik okullar ve yüz yüze eğitime kayarken, her aşamada yeni kararlar alınması ve duruma göre değişiklik yapılması olasılıkları gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre, Bakanlar Kurulu toplantısının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB), pandemi kararları konusunda ilgili bakanlıklarla seri toplantılar yapılıyor. Toplantılarda 58 bin okul, 18 milyon lise altı öğrencinin sağlıklı bir ortamda eğitim görebilmesi için okullara, acil olarak toplamda 1 milyar lira gönderildiği bilgisi verildi. Türkiye genelinde sınıf ortalamasının 22 öğrenci olduğu, 30-40 öğrencinin aynı sınıfta ders gördüğü illerin başında, İstanbul ve Şanlıurfa’nın geldiği belirtildi.