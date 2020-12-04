Hafta sonu marketler açık mı? Hafta sonu marketlerin açılış ve kapanış saatleri
Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında açık olan yerler ile ilgili açıklama yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge içerisinde yer alan bilgilere göre kısıtlama 4 Aralık Cuma saat 21.00’de başlayacak ve 7 Aralık Pazartesi sabah 05.00’de sona erecek. Peki hafta sonu marketler açık mı? İşte açılış ve kapanış saatleri
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Hafta sonu marketlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağı bu hafta cuma akşamı saat 21.00’den itibaren başlayacak. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak. Bu yerler arasında marketler ve bakkallar da bulunuyor. Marketler hafta sonu saat 10.00’da açılacak. İşte kapanış saati
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HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde saat 10.00 ve 17.00 arasında marketler ve bakkallar açık olabilecek. İşte genelge içerisinde yapılan açıklama şu şekilde:
"Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.
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Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve on-line sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir)