BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Haftalık Hava Tahmini (21 - 27 Nisan 2023)

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Arife günü ve Ramazan Bayramı’nda ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği, sıcaklıkların yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kısa süreli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde genellikle öğleden sonraları ve akşam saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Arife günü (20 Nisan 2023 Perşembe): Ege ve Orta Akdeniz kıyıları hariç tüm yurdun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Doğu Akdeniz’in İç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bayramın 1. günü (21 Nisan 2023 Cuma): Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Elâzığ hariç) ile Diyarbakır’ın kuzey ve doğusu, Batman ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bayramın 2. günü (22 Nisan 2023 Cumartesi): Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Niğde ve Karaman hariç), Karadeniz (Zonguldak, Bartın ve Düzce hariç) ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Hatay, Siirt ve Bitlis çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 3. günü (23 Nisan 2023 Pazar): İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Deprem bölgesinde havanın; Arife günü: yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların; Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana’nın kuzey kesimleri, Malatya, Elâzığ, Adıyaman, Şanlıurfa’nın kuzey ve doğusu, Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bayramın 1. Günü: Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ın yerel sağanak yağışlı, diğer illerde parçalı ve çok bulutlu, Bayramın 2. Günü: Malatya ve Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimleri, Adana’nın kuzeyi ve doğusu ve Kahramanmaraş’ın batısının yerel sağanak yağışlı, diğer kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Bayramın 3. Günü: Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimleri, Adana’nın kuzeyi ve doğusu ve Diyarbakır’ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer kesimlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ramazan Bayramı’nda Bazı İller için Tahmin Edilen Hava Durumu:

Ankara: Parçalı bulutlu, arife günü ve bayram boyunca kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları Perşembe 6/13, Cuma 4/16, Cumartesi 5/16, Pazar 6/15.