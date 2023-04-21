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Hafta sonu hava nasıl olacak? 21 Nisan Bayramda hava nasıl? Hakkari'de yağışlara dikkat! İl il 2023 Ramazan Bayramı İstanbul, İzmir, Ankara 5 günlük hava durumu tahmini

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#Ramazan Bayramı Hava Durumu#Hafta Sonu Hava#Hafta Sonu Hava Durumu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2023 10:36

Ramazan Bayramı'nın bu yıl hafta sonuna denk gelmesi, tatil planlarında etkili olan hava durumu tahminlerinin araştırılmasına hız kazandırdı. Bayramda hava nasıl olacak, hafta sonu hava nasıl merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari'de yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? 21 Nisan Bayramda hava nasıl? İl il 2023 Ramazan Bayramı İstanbul, İzmir, Ankara 5 günlük hava durumu tahmini( Meteoroloji)

1/4Hafta sonu hava nasıl olacak 21 Nisan Bayramda hava nasıl Hakkaride yağışlara dikkat İl il 2023 Ramazan Bayramı İstanbul, İzmir, Ankara 5 günlük hava durumu tahmini

Meteoroloji, "Rüzgarın ve yağışların Hakkari çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." uyarılarında bulundu. Ayrıca, Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 

2/4HAKKARİDE YAĞIŞLARA DİKKAT

HAKKARİ'DE YAĞIŞLARA DİKKAT!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Hakkari'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Cuma öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, heyelan, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yağışların: Orta ve (Artvin hariç) Doğu Karadeniz, (Van ve Iğdır hariç) Doğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkat!

3/4BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Haftalık Hava Tahmini (21 - 27 Nisan 2023)

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Arife günü ve Ramazan Bayramı’nda ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği, sıcaklıkların yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kısa süreli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde genellikle öğleden sonraları ve akşam saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Arife günü (20 Nisan 2023 Perşembe): Ege ve Orta Akdeniz kıyıları hariç tüm yurdun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Doğu Akdeniz’in İç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bayramın 1. günü (21 Nisan 2023 Cuma): Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Elâzığ hariç) ile Diyarbakır’ın kuzey ve doğusu, Batman ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bayramın 2. günü (22 Nisan 2023 Cumartesi): Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Niğde ve Karaman hariç), Karadeniz (Zonguldak, Bartın ve Düzce hariç) ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Hatay, Siirt ve Bitlis çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 3. günü (23 Nisan 2023 Pazar): İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Deprem bölgesinde havanın; Arife günü: yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların; Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana’nın kuzey kesimleri, Malatya, Elâzığ, Adıyaman, Şanlıurfa’nın kuzey ve doğusu, Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bayramın 1. Günü: Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ın yerel sağanak yağışlı, diğer illerde parçalı ve çok bulutlu, Bayramın 2. Günü: Malatya ve Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimleri, Adana’nın kuzeyi ve doğusu ve Kahramanmaraş’ın batısının yerel sağanak yağışlı, diğer kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Bayramın 3. Günü: Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimleri, Adana’nın kuzeyi ve doğusu ve Diyarbakır’ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer kesimlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ramazan Bayramı’nda Bazı İller için Tahmin Edilen Hava Durumu:

Ankara: Parçalı bulutlu, arife günü ve bayram boyunca kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları Perşembe 6/13, Cuma 4/16, Cumartesi 5/16, Pazar 6/15.

 

4/4Hafta sonu hava nasıl olacak 21 Nisan Bayramda hava nasıl Hakkaride yağışlara dikkat İl il 2023 Ramazan Bayramı İstanbul, İzmir, Ankara 5 günlük hava durumu tahmini

İstanbul: Parçalı bulutlu, arife günü ve bayramın 1. günü kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bayramın diğer günleri yağış beklenmiyor.

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları Perşembe 9/16, Cuma 10/16, Cumartesi 10/17, Pazar 10/17.

İzmir: Parçalı bulutlu, Bayram boyunca; şehir merkezinde yağış beklenmiyor ancak iç ve doğu kesimlerde yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları Perşembe 12/22, Cuma 12/23, Cumartesi 13/24, Pazar 13/25.

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