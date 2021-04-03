Hafta sonu fırınlar saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık kalıyor? Hafta sonu fırınların açılış- kapanış saatleri
Hafta sonu fırınların açılış- kapanış saatleri merak konusu oldu. Cumartesi- pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanması nedeniyle fırınların güncel saatleri merak ediliyor. Cumartesi ve pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Peki, hafta sonu fırınlar saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık kalıyor? İşte hafta sonu fırınların açılış- kapanış saatleri
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1
Hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırın çalışma saatleri binlerce vatandaşın merak ettiği konular arasında yerini alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede; marketlerin, manavların, fırınların çalışma saatlerine yer verildi.
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Uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında daha önce illere gönderilen 'Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde' yer alan istisna/muafiyetler ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek."
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Genelgeye göre, Cumartesi ve Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olabilecek. Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri, Cumartesi veya Pazar günü 10.00-20.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerini sürdürebilecek.
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Online sipariş firmaları da Cumartesi ve Pazar günü 10.00-24.00 saatlerinde siparişlerini teslim edebilecek.