Hafta sonları sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Bu hafta sonu yasak olur mu?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 'yeni bir sokağa çıkma yasağı olur mu?' sorusuna canlı yayında cevap vermişti. Hafta Sonu programına katılan Kalın şunları söylemişti: "Sokağa çıkma yasağı meselesi her zaman gündemdeydi, biz de Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri çerçevesinde ihtiyaç olduğu zaman yapalım dedik. Bundan sonra ikinci bir sokağa çıkma yasağı olabilir mi? İnsanlar tabi sokağa çıkmak isteyecekler havalar düzeliyor, bununla ilgili kararlar olayın seyrine göre şekillenecek. Bu olabilir, tekrar yapılabilir, bilgi verme ilan etme konusunda tabi cuma akşamı bir kargaşa oluştu keşke oluşmasaydı. Bu tür planlamalar yine olabilir."