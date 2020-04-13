İçişleri Bakanlığı tarafından 10 Nisan Cuma günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı.48 saatlik sokağa çıkma yasağı saat 00.00 itibarıyla sona erdi. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulamasının devam edebileceği gündemde. Önümüzdeki hafta sonunun yasak ilan edilmesi durumunda ihtiyaçlarını önceden karşılamak isteten vatandaşlar, "Hafta sonları sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Bu hafta sonu yasak olur mu?" sorusuna yanıt arıyor.