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Haber Giriş: 13 Nisan 2020 - 12:13,

Hafta sonları sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Bu hafta sonu yasak olur mu?

31 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı 12 Nisan 00.00 itibariyle sona erdi. Salgın geçene kadar önümüzdeki hafta sonları da sokağa çıkma yasağı uygulamasının devam edip etmeyeceği soruları gündeme geldi. Peki, hafta sonları sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Bu hafta sonu yasak olur mu?

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İçişleri Bakanlığı tarafından 10 Nisan Cuma günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı.48 saatlik sokağa çıkma yasağı saat 00.00 itibarıyla sona erdi. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulamasının devam edebileceği gündemde. Önümüzdeki hafta sonunun yasak ilan edilmesi durumunda ihtiyaçlarını önceden karşılamak isteten vatandaşlar, "Hafta sonları sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Bu hafta sonu yasak olur mu?" sorusuna yanıt arıyor.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan illerde yaşayan 63 milyon 640 bin vatandaşın neredeyse tamamına yakınının karara evlerinde kalarak uyum gösterdiği belirtildi. Hafta sonu yasağından sonra virüsün yayılmasındaki artış ya da azalışa göre sokağa çıkmadaki sınırlamalar arttırılacak. Kararlar bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında netleşecek.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 'yeni bir sokağa çıkma yasağı olur mu?' sorusuna canlı yayında cevap vermişti. Hafta Sonu programına katılan Kalın şunları söylemişti: "Sokağa çıkma yasağı meselesi her zaman gündemdeydi, biz de Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri çerçevesinde ihtiyaç olduğu zaman yapalım dedik. Bundan sonra ikinci bir sokağa çıkma yasağı olabilir mi? İnsanlar tabi sokağa çıkmak isteyecekler havalar düzeliyor, bununla ilgili kararlar olayın seyrine göre şekillenecek. Bu olabilir, tekrar yapılabilir, bilgi verme ilan etme konusunda tabi cuma akşamı bir kargaşa oluştu keşke oluşmasaydı. Bu tür planlamalar yine olabilir."

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Cumhurbaşkanımız tedbirlerin uygulanması konusunda çok titiz ve hassas davrandığını ifade eden Kalın; “Cumhurbaşkanımız tavsiye dilen tedbirlere titizlikle uyuyor. Sıkı bir şekilde uyguluyor. Devlet işleyişinde aksaklık olmaması için bütün tedbirler alındı ve altyapı kuruldu. Önemli toplantılar video konferans ile yapılıyor.” Dedi.

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