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Haberler art arda geldi: Korkutan yangınlar

#Orman Yangını#Yangın#Çanakkale

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Güneybudaklar köyü ile Dağyenice Mahallesi, Kocaeli, Bilecik, Çanakkale'nin Bayramiç, İzmir'in Çeşme ve Beydağ ilçesinde orman yangını çıktı.

1/20ÇANAKKALE

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, tarım alanında çıkan yangın, ormana sıçradı. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

2/20Haberler art arda geldi: Korkutan yangınlar

Çanakkale

3/20Haberler art arda geldi: Korkutan yangınlar

Çanakkale

4/20Haberler art arda geldi: Korkutan yangınlar

Çanakkale

5/20Haberler art arda geldi: Korkutan yangınlar

Çanakkale

6/20BURSA

BURSA

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Güneybudaklar köyünde orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

7/20Haberler art arda geldi: Korkutan yangınlar

Bursa

8/20Haberler art arda geldi: Korkutan yangınlar

Bursa

9/20Haberler art arda geldi: Korkutan yangınlar

Bursa

10/20Haberler art arda geldi: Korkutan yangınlar

Bursa

11/20İZMİT

İZMİT

İzmit'te, otlukta çıkan yangın, ağaçlara da sıçrayınca kısa sürede büyüdü. Alevler, 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

12/20Haberler art arda geldi: Korkutan yangınlar

İzmit

13/20İZMİR

İZMİR

İzmir'in Çeşme ilçesindeki otlarla kaplı bölgede çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

14/20Haberler art arda geldi: Korkutan yangınlar

İzmir

15/20Haberler art arda geldi: Korkutan yangınlar

İzmir

16/20Haberler art arda geldi: Korkutan yangınlar

Bursa

17/20Haberler art arda geldi: Korkutan yangınlar

Bursa

18/20Haberler art arda geldi: Korkutan yangınlar

Bursa

19/20Haberler art arda geldi: Korkutan yangınlar

Bursa

20/20Haberler art arda geldi: Korkutan yangınlar

Bursa

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Güneybudaklar köyü ile Dağyenice Mahallesi, Kocaeli, Bilecik, Çanakkale'nin Bayramiç, İzmir'in Çeşme ve Beydağ ilçesinde orman yangını çıktı.

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#Orman Yangını#Yangın#Çanakkale