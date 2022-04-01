Haberler art arda geldi: Korkutan yangınlar

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, tarım alanında çıkan yangın, ormana sıçradı. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Güneybudaklar köyünde orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
İzmit'te, otlukta çıkan yangın, ağaçlara da sıçrayınca kısa sürede büyüdü. Alevler, 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
İzmit
İzmir'in Çeşme ilçesindeki otlarla kaplı bölgede çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
İzmir
İzmir
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Güneybudaklar köyü ile Dağyenice Mahallesi, Kocaeli, Bilecik, Çanakkale'nin Bayramiç, İzmir'in Çeşme ve Beydağ ilçesinde orman yangını çıktı.