Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? İşte 2021'in son Güneş tutulması hakkında bilgiler
Güneş tutulması ne zaman, sorusu 4 Aralık tarihi ile gündeme geldi. Doğa olayı tutkunlarının beklediği Güneş Tutulması 1 saatten uzun sürecek. Yakın zaman içinde Güneş tutulmasının meydana gelmesi bekleniyor. Bu enteresan doğa olayını görmek isteyen vatandaşlar ise Güneş tutulması tarihlerini araştırıyor. Peki, Güneş tutulması ne zaman? İşte, Güneş Tutulması'nın tarihi.
"Güneş tutulması ne zaman?" sorusu, doğa olaylarına ilgili kişilerce araştırılan konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bu doğa olayının ne zaman gerçekleşeceğini sorgulayan vatandaşlar için bilgi Kandilli Rasathanesi'nden geldi. İşte, 2021 Güneş tutulması tarihleri...
YILIN SON GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?
2021'nin son en önemli gök olayı 4 Aralık 2021 tarihli Güneş tutulması olacak.
Bu tutulma Türkiye'den görülemeyecek. Tutulmanın 1 saat 43 dakika süreceği tahmin ediliyor.
Tutulmanın, Güney Amerika, Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın güney ucunda gözlemlenmesi bekleniyor.
Bu tutulma Türkiye'den görülemeyecek. Tutulmanın 1 saat 43 dakika süreceği tahmin ediliyor.
Tutulmanın, Güney Amerika, Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın güney ucunda gözlemlenmesi bekleniyor.
GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUR?
Ay yeni Ay evresindeyken Dünya ile Güneş arasına girdiğinde Güneş tutulması gerçekleşir.
Bu sırada Güneş diski örtülür ve Ayın gölgesi yeryüzüne düşer. Her 29,5 günde Ay yeniay evresine gelmesine rağmen, her ay Güneş tutulması gerçekleşmez. Bu durumun sebebi Ayın yörüngesinin belli bir açıya sahip olmasıdır. Bu sebeple yeniay evresinde Ay yörüngesi üzerinde dönerken Ay’ın gölgesi Dünya’nın ya üstüne ya da altına denk gelir. Senede iki defa Dünya-Ay-Güneş’in konumu Güneş tutulmasına izin verecek şekilde denk gelir.
Bu durumda , Ay’ın gölgesi Dünya’da belirli bölgelere düşer ve Güneş tutulması gerçekleşir. Güneşin sadece belirli bölümlerinin Ay tarafından gölgelendiği durumlarda parçalı tutulma gerçekleşir. Güneşin Ay tarafından tam örtüldüğü zamanlarda ise tam tutulma görülür. Ayın gölgesinin tutulma sırasında izlediği yörüngeye tam tutulma hattı adı verilir. 16 bin km uzunluğunda 160 km genişliğinde olan bu hat üzerinde bulunanlar tam tutulma izleyebilir. Güneşin tutulması en fazla 4 dakika sürmektedir. Güneş tutulması dört evrede incelenir.
Bu sırada Güneş diski örtülür ve Ayın gölgesi yeryüzüne düşer. Her 29,5 günde Ay yeniay evresine gelmesine rağmen, her ay Güneş tutulması gerçekleşmez. Bu durumun sebebi Ayın yörüngesinin belli bir açıya sahip olmasıdır. Bu sebeple yeniay evresinde Ay yörüngesi üzerinde dönerken Ay’ın gölgesi Dünya’nın ya üstüne ya da altına denk gelir. Senede iki defa Dünya-Ay-Güneş’in konumu Güneş tutulmasına izin verecek şekilde denk gelir.
Bu durumda , Ay’ın gölgesi Dünya’da belirli bölgelere düşer ve Güneş tutulması gerçekleşir. Güneşin sadece belirli bölümlerinin Ay tarafından gölgelendiği durumlarda parçalı tutulma gerçekleşir. Güneşin Ay tarafından tam örtüldüğü zamanlarda ise tam tutulma görülür. Ayın gölgesinin tutulma sırasında izlediği yörüngeye tam tutulma hattı adı verilir. 16 bin km uzunluğunda 160 km genişliğinde olan bu hat üzerinde bulunanlar tam tutulma izleyebilir. Güneşin tutulması en fazla 4 dakika sürmektedir. Güneş tutulması dört evrede incelenir.