Güneş tutulması ne zaman? İşte 2021 Güneş tutulması tarihleri
2021 yılı içindeki Güneş tutulması tarihleri merak konusu oldu. Yakın zaman içinde halkalı Güneş tutulmasının meydana gelmesi bekleniyor. Bu enteresan doğa olayını görmek isteyen vatandaşlar ise Güneş tutulması tarihlerini araştırıyor. Peki, Güneş tutulması ne zaman?
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1
"Güneş tutulması ne zaman?" sorusu, doğa olaylarına ilgili kişilerce araştırılan konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bu doğa olayının ne zaman gerçekleşeceğini sorgulayan vatandaşlar için bilgi Kandilli Rasathanesi'nden geldi. İşte, 2021 Güneş tutulması tarihleri...
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Halkalı Güneş Tutulması 10 Haziran 2021 tarihinde yaşanacak. Tutulma başlangıcı (parçalı) saat 11:12 olacak.
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Halkalı Tutulma; Kanada’nın kuzeyi, Grönland, Rusyanın kuzey doğusu Parçalı Tutulma:Kuzey Amerika’nın kuzeyi, Atlas okyanusu’nun kuzeyi, Avrupa, Orta ve Kuzey Asya'da görülecek. Ülkemizden ise izlenemeyecektir.
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Ay'ın Güneş'i tam olarak kapatmadığı ve Güneş'in Ay etrafında bir halka gibi gözüktüğü tutulma türüne, halkalı Güneş tutulması adı veriliyor.