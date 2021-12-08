Gümrük muhafaza memuru kura çekimi sonuçları açıklandı

Atama onayları bilahare duyurulacak olup adaylar atama onaylarının Bakanlığın web sayfasından yayımlanmasına müteakip tebligatları beklemeksizin kimlik belgeleri ile görev yerlerine gidip başlayış yapabilecektir.Becayiş talepleri kabul edilmeyecektir.Kura sonuçlarına göre atanma hakkından feragat edecek adaylar egitim.sinav@ticaret.gov.tr e-posta adresine 10.12.2021 tarihi mesai bitimine kadar feragat dilekçelerini imzalı olarak pdf formatında göndermeleri önemle rica olunur.