Gümrük muhafaza memuru kura çekimi sonuçları açıklandı
Gümrük muhafaza memuru kura çekimi bugün yapıldı. Ticaret Bakanlığı sözleşmeli muayene memuru ve sözleşmeli gümrük muhafaza memuru alımı yaptı. Başvurularını yapan adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyorlardı. İşte gümrük muhafaza memuru kura sonuçları isim listesi
Gümrük muhafaza memuru kura çekimi sonuçları açıklandı. Gümrük muhafaza memuru kura sonuçları isim listesi yayımlandı. Kura sonuçlarına göre atanma hakkından feragat edecek adayların 10.12.2021 tarihi mesai bitimine kadar feragat dilekçelerini imzalı olarak pdf formatında göndermeleri gerekiyor.
GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI
Atama onayları bilahare duyurulacak olup adaylar atama onaylarının Bakanlığın web sayfasından yayımlanmasına müteakip tebligatları beklemeksizin kimlik belgeleri ile görev yerlerine gidip başlayış yapabilecektir.
Becayiş talepleri kabul edilmeyecektir.
Kura sonuçlarına göre atanma hakkından feragat edecek adaylar egitim.sinav@ticaret.gov.tr e-posta adresine 10.12.2021 tarihi mesai bitimine kadar feragat dilekçelerini imzalı olarak pdf formatında göndermeleri önemle rica olunur.
KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Becayiş talepleri kabul edilmeyecektir.
Kura sonuçlarına göre atanma hakkından feragat edecek adaylar egitim.sinav@ticaret.gov.tr e-posta adresine 10.12.2021 tarihi mesai bitimine kadar feragat dilekçelerini imzalı olarak pdf formatında göndermeleri önemle rica olunur.
KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ