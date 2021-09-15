GSB kura çekimi ne zaman? GSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı
Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı kurası için geri sayım sona ermek üzere. İŞKUR aracılığı ile 27 Ağustos tarihine kadar 4 bin 346 işçi alımına ilişkin başvurular alınmıştı. GSB sürekli işçi alımı başvurusu sonrası ise gözler şimdi kura çekimi tarihinde. Peki, GSB kura çekimi ne zaman?
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Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 4 bin 346 kadrolu işçi alımı yapılacak. 549'u erkek, 869'u kadın olmak üzere temizlik görevlisi, 1227 erkek, 1701 kadın olmak üzere de güvenlik görevlisi alımında kura çekimi için son viraja girildi. İşte, GSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı...
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GSB KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacaktır.
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KURA SONUÇ SORGULAMA
Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
c) 18 yaşını tamamlamış olmak (23.08.2003 ve öncesi doğumlu olmak).
d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
e) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.
f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
h) Erkek adaylar için Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
i) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
j) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.
k) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
l) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.
m) Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak.