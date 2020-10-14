Grip aşısı ne zaman yapılır? İşte grip aşısı yaptırması gereken yaş grupları

KİMLER GRİP AŞISI YAPTIRMALI? Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz hafta grip aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu ve kimlerin aşı yaptırması gerektiğini bildirmişti.



“65 yaş üstündekiler, enfeksiyon hastalıklarına karşı çocuklar-bebekler kadar duyarlıdır. Yaşlılar grip olduklarında hastalığı daha ağır geçirebilirler. Sinüzit, orta kulak iltihabı ve çok basit bir mikroorganizma sonucunda grip bir anda zatürre hastalığına dönüşebilir ve hayati risk taşıyabilir. Yaşlılarımızı aşısı olan enfeksiyon hastalıklarından korunmak için en önemli korunma yöntemi aşılamadır” denilen açıklamada, mutlaka grip aşısı yaptırması gereken gruplar da şöyle sıralandı;65 yaş ve üzerindekiler



Kronik böbrek yetmezliği olanlar

Kalp damar sistemi hastaları

Şeker hastaları Hamileler

Astım, kronik akciğer hastalığı olanlar

6 ay-18 yaş arası olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler.