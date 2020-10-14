Grip aşısı ne zaman yapılır? İşte grip aşısı yaptırması gereken yaş grupları
Grip aşısı, kış aylarının yaklaşmasıyla beraber gündemde yer almaya başladı. Özellikle koronavirüs salgını devam ederken grip aşısının hangi yaş gruplarına uygulanacağı yeniden vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, grip aşısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Koca " Aşı sadece 1 virüse karşı koruyor. O aşı hangisine karşı geliştirildiyse ona karşı etkilidir." dedi. Peki, Grip aşısı ne zaman yapılır? İşte grip aşısı yaptırması gereken yaş grupları.
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Dünyada ve Türkiye'de etkisini sürdüren koronavirüs salgını devam ederken uzmanlardan grip aşısı yapılması konusunda öneriler geliyor. Son olarak açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Grip aşısıyla ilgili yanlış bir algı oluşturuluyor. Bu dönemde herkesin aşı yaptırması gerekiyor tarzında bir yaklaşım var. Dünyada aşı gribi %20 oranında artış söz konusu" dedi. Gribe karşı korumada en etkili yol olan grip aşısının Türkiye'de eylül-aralık ayları arasında yapılması öneriliyor. İşte, ayrıntılar.
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KİMLER GRİP AŞISI YAPTIRMALI?
Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz hafta grip aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu ve kimlerin aşı yaptırması gerektiğini bildirmişti.
“65 yaş üstündekiler, enfeksiyon hastalıklarına karşı çocuklar-bebekler kadar duyarlıdır. Yaşlılar grip olduklarında hastalığı daha ağır geçirebilirler. Sinüzit, orta kulak iltihabı ve çok basit bir mikroorganizma sonucunda grip bir anda zatürre hastalığına dönüşebilir ve hayati risk taşıyabilir. Yaşlılarımızı aşısı olan enfeksiyon hastalıklarından korunmak için en önemli korunma yöntemi aşılamadır” denilen açıklamada, mutlaka grip aşısı yaptırması gereken gruplar da şöyle sıralandı;65 yaş ve üzerindekiler
Kronik böbrek yetmezliği olanlar Kalp damar sistemi hastaları Şeker hastaları Hamileler Astım, kronik akciğer hastalığı olanlar 6 ay-18 yaş arası olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler.
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GRİP AŞISI NE ZAMAN YAPILMALI?
Sağlık Bakanlığı, grip aşısının Türkiye'de eylül-aralık ayları arasında yapılmasının önerildiğini, bununla birlikte grip mevsimi nisan ayına kadar devam ettiği için mart ayının sonuna kadar aşı yapılabileceğini bildirdi.
Sağlık Bakanlığı Grip Bilimsel Danışma Kurulunun 2015'de yaptığı açıklamada, gribin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de mevsimsel olarak yaygın görülebildiğine işaret ediliyor. Gripten korunmada bilinen en etkili yöntemin aşı olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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"Grip aşısının etkinliği, her sene dolaşan virüsle aşı içeriği aynı olduğunda artmaktadır. Ülkemizin bilimsel verileri değerlendirildiğinde grip aşısının eylül-aralık ayları arasında yapılması önerilmekle birlikte grip mevsimi nisan ayına kadar devam ettiği için mart ayının sonuna kadar aşı yapılabilir.
Gripten korunmak için aşılanmanın yanı sıra sık sık su ve sabunla eller yıkanmalı, öksürük ve hapşırık esnasında ağız ve burun tek kullanımlık kâğıt mendille kapatılmalı ve mendil çöp kutusuna atılmalıdır. Mendil yoksa kolun iç yüzüne hapşırılmalı, içinde bulunulan mekanlar havalandırılmalı, grip belirtileri olan kişilerin evde istirahat etmeleri sağlanmalıdır."