Gözaltı haberleri bu sabah art arda geldi! 6-8 Ekim'de neler olmuştu

TERÖRİSTLER İLE ÖRGÜT DESTEKÇİLERİNE "SOKAĞA ÇIKIN" TALİMATI Oluşan bu yeni durum ve strateji kapsamında başta terör örgütü elebaşları Abdullah Öcalan, Murat Karayılan ve Cemil Bayık olmak üzere terör örgütü temsilcileri ve onun siyasal uzantıları, 22 Eylül 2014 - 6 Ekim 2014 tarihleri arasında terör örgütü DEAŞ'ın Ayn el-Arap'a (Kobani) saldırısını Türkiye ile ilişkilendirecek şekilde sistematik yalan ve provokatif açıklamalar yaptı.