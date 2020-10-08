Göz yaşında koronavirüs olur mu? İşte yapılan çalışmanın ardından çıkan sonuç

Kayıpmaz, virüslü bir yüzeye temas eden bir kişinin ellerini yüzüne ve gözlerine götürmesi sonucunda bulaşın söz konusu olabildiğinin bilimsel çalışmalarla gösterildiğini belirtti.



Gözde kızarıklığın Kovid-19 belirtilerinden olabildiğini ifade eden Kayıpmaz, şunları kaydetti:



"Ayrıca bir başka çalışmada gözyaşında artışın ve çapaklanmanın da belirtiler arasında olabileceği gösterildi. Virüsün kaynağı olan Çin'in Hubei eyaletinden yayınlanan bir çalışmada yalnızca bir hastanın ilk belirtisinin göz kapaklarının içini ve gözlerin beyaz bölgesini kaplayan zar olan konjonktivanın iltihabı (konjonktivit) olduğu belirtildi.



RWTH Aachen Üniversitesi'nde 18 Kovid-19 hastası üzerinde yapılan bir başka çalışmada ise hastalardan 5'inin (yüzde 28) gözyaşında PCR testi ile koronavirüs RNA'sı saptandı. Ayrıca Milano'da gerçekleştirilen SERPICO-19 çalışmasında Kovid-19'un retinayı da etkileyebileceği sonucuna varıldı. Retinadaki etkilenmenin çoğunun da retinanın damar sisteminden kaynaklandığı belirtilmiştir. Bu nedenle, hasta kişilerin gözyaşına veya gözyaşının silindiği mendil ve peçeteye dokunulmamalı."



Doç. Dr. Kayıpmaz, sağlığın korunması için tedbirli olunması gerektiğini belirterek, "İster Kovid-19 ister grip isterse sağlıklı bir kişinin, gözyaşı, kan, balgam gibi vücut sıvıları ile vücut sıvılarının temas ettiği peçete, mendil gibi ürünlerle de temastan kaçınılmalı." uyarısında bulundu.