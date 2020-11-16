Görenlerin ağzı açık kalıyor! Bunu yapan başka kimse yok...
ABD'nin Colorado eyaletinin en yüksek zirvesine 10 santimetre topuklu ayakkabıyla tırmanan genç kadının şöhreti ülke sınırlarını aşmış durumda. Erin Ton'un macerası İngiliz tabloid medyasının da dikkatini çekti.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Daily Star gazetesi, yaklaşık 4 bin 270 metreye yüksek topuklu ayakkabı ve gece kıyafetiyle çıkan Erin Toy'un hikayesini "ağızları açık bıraktı" başlığıyla okurlarına duyurdu.
2
Abone Ol
22 yaşındaki Erin Ton, son birkaç yıldır çoğu dağcının yaptığından farklı şekilde 14 bin feet üzerindeki dağların büyük kısmına tırmandı.
3
Abone Ol
Erin büyük botlar ve sırt çantalarıyla tırmanışı reddediyor. Onun tercihi 10 santimetre topuklu ayakkabı ve şık kıyafetler...
4
Abone Ol
Görünüşün aldatıcı olabileceğini söyleyen Erin Ton, bunu güzel görünmek adına yaptığını düşünenlerin de kendisini hiç tanımadığı görüşünde.
5
Abone Ol
Erin, New York'ta üniversiteye gidene kadar Colorado'da yaşamış olmanın kıymetini bilemediğini ifade etti.
6
Abone Ol
2018'den bu yana Erin Ton, o dağ senin bu dağ benim tırmanmak için okul tatillerini fırsat biliyor. Ve asla geriye bakmıyor.
7
Abone Ol
Bunu neden yaptığına yönelik kendisine soru soranlara ise Erin'in yanıtı şu oluyormuş: "Ben deneyimliyim ve ne yaptığımı biliyorum."
8
Abone Ol
Erin Ton, "Aptalca ve pervasız bir şeyler yapmaya ilişkin bir mesaj vermek istemiyorum. Sınırlarımı biliyorum" diyor.
9
Abone Ol
Genç dağcı yüksek topukluyla tırmanış gerçekleştirmesinin diğer dağcıların da çok fazla dikkatini söylüyor: "Bu, eğlenceli, neşeli bir şey."
10
Abone Ol
Erin'in Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflardan tırmanışları genellikle tek başına yapmadığını ortaya koyuyor.
11
Abone Ol
Ayrıca çok tehlikeli bölgelerden nefes kesen fotoğraflar paylaşıyor.