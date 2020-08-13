Göktaşı yağmuru ne zaman? İşte Perseid meteor yağmuru hakkında merak edilenler!
Gökyüzü meraklılarının yakından ilgilendiği perseid meteor yağmuru hakkındaki araştırmalar son günlerde hız kazandı. Hem teleskopla hem de çıplak gözle bu doğa olayını seyretmek isteyen vatandaşlar söz konusu göktaşı yağmurunun ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, göktaşı yağmuru ne zaman? İşte, Perseid meteor yağmuru hakkında merak edilenler...
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Perseid meteor yağmuru başladı. Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebiliyor. Vatandaşlar da bu doğa olayının en iyi gözlemleneceği saati sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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NE ZAMAN GÖZLEMLENECEK?
Perseid Göktaşı yağmuru her yıl yaklaşık olarak 23 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşir. Maksimum meteor yağmuru ise 12 ve 13 Ağustos geceleri olur.
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Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden Perseid gök taşı yağmuru adı verilmiştir. Perseid meteor yağmuru, Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur.Bu kalıntıların kaynağı olan Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı 133 yıllık bir döneme sahiptir. İlk kez 1992 yılında gözlenmiştir ve bir sonraki geçişini 2126 yılında yapacaktır.
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SAAT KAÇTA NET GÖZLEMLENİYOR?
Meteor yağmuru 12-13 Ağustos gecesi gözlemlenebilecek. Göktaşı yağmurunun kaynak noktası gece yarısı ortaya çıkıyor. Bu nedenle saat 23:00 ile 01:00 arası Perseid Meteor Yağmuru başlıyorç Gökyüzünde saat 01:00 itibariyle ufukta 30 derece kadar yüksekte olacak.