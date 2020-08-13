Göktaşı yağmuru ne zaman? İşte Perseid meteor yağmuru hakkında merak edilenler!

Perseid meteor yağmuru başladı. Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebiliyor. Vatandaşlar da bu doğa olayının en iyi gözlemleneceği saati sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...