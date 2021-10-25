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Dünya
Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 25 Ekim 2021 - 13:14 | 

Gizemli hastalıkta suçlu bulundu: Oda spreyi

ABD'nin 4 eyaletinde görülen, 4 kişiyi hasta edip 2 kişinin ölümüne neden olan ve doktorların 'tam bir gizem' dedikleri hastalığın üstündeki sır perdesi kalktı. 'Burkholderia Pseudomallei' olarak bilinen bir bakteri ile enfekte olan hastaların hepsinin oda spreyinden etkilendiği ortaya çıktı. Söz konusu oda spreyi içinse toplatılma kararı çıkarıldı.

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ABD'de doktorların 'Kelimenin tam anlamıyla bir gizem' dedikleri sır hastalık Teksas, Minnesota, Georgia ve Kansas eyaletlerinde insanları hasta etmeye devam ediyor. Mart ayında Kansas'ta ilk görülen vaka hayatını kaybetti.

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Hastalanan kişilerin hepsine 'Burkholderia Pseudomallei' olarak bilinen bir bakteri bulaşmıştı.

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Söz konusu bakteri daha çok tropik bölgelerde görülüyordu. Ancak ABD eyaletlerinin hiç biri tropikal iklim sayılmazdı.

4SEMPTOMPLARI KORONAVİRÜSE BENZER

SEMPTOMPLARI KORONAVİRÜSE BENZER

Öksürük ve nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk ve mide bulantısı gibi semptomlarla kendini gösteren hastalık 'melioidoz' olarak adlandırılır, daha çok Tayland, Malezya, Singapur ve Kuzey Avustralya'da görülür ve toprakta ve kirli sularda bulunur.

5HASTALARIN HİÇ BİRİ SEYAHAT ETMEMİŞTİ

HASTALARIN HİÇ BİRİ SEYAHAT ETMEMİŞTİ

İnsanlara melioidoz teşhisi konulduğunda bu genelde seyahat ile ilişkilendirilir. Ancak bu vakalar, uluslararası seyahatin neredeyse hiç olmadığı bir pandeminin ortasında ortaya çıktı. Ve etkilenen ailelerin hiçbiri seyahat etmemişti.

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, dört kişiyi hasta edip ikisini öldüren gizemli hastalık sonrası hemen bir sağlık uyarısı yayınladı ve bir yandan yetkililer bu bakterinin 4 kişiye nasıl bulaştığını araştırmaya başladı.

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Ekipler hastalanan insanların kullandıkları losyon, sabun gibi kişisel bakım ürünlerinden tükettikleri gıda ve vitaminlere tek tek baktılar.

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Burkholderia pseudomallei bakterisiin hayatta kalmak için nemli veya ıslak bir ortama ihtiyaç duyduğu biliniyordu

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Bu yüzden temizlik malzemelerinden el dezenfektanlarına kadar her şey şüpheliler arasındaydı

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Sağlık yetkilerinin araştırmaları sonucu söz konusu bakteri, hastalardan birinin evinde kullandığı aromaterapi oda spreyinde tespit edildi.

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Lavanta kokulu aromaterapi spreyinden alınan örneklerde PCR testleri pozitif çıkınca hastalığına neden olduğu düşünülen oda spreylerinin hepsi için piyasadan toplatılma kararı çıktı

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Ürünün Hindistan'da üretildiği ve içerdiği bakterinin Güney Asya'da görülen bakteriyle genetik olarak benzer olduğu ifade edildi.

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