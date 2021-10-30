Gizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

21 Ekim sabahı, birkaç kamera ekibi üyesi, konaklama yerleri ile ayarlanan konum arasındaki uzun sürüşler ve güvensiz çalışma koşullarını protesto etmek için işi bıraktı o sabah yeni bir ekip işe alındı. Ama o öğleden sonra, New Mexico çölündeki küçük bir ahşap şapelde her şey çok ters gitti.