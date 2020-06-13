Gerilim tırmanıyor! Kim Jong'un kız kardeşi açık açık tehdit etti

Güney Kore’ye karşı uygulanacak misillemenin bir sonraki adımını ülkesinin askeri liderlerine bırakacağını vurgulayan Kim, "ordunun Kuzey Kore halkının kızgınlığını yatıştırmak için bir şeyler belirleyeceğini ve bunu kesinlikle yerine getireceklerine inandığını" aktardı.