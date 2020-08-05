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Haber Giriş: 05 Ağustos 2020 - 09:50,

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de! İşte, Kara, Deniz Hava Kuvvetleri atama listesi

General ve amiral atamaları ile 127 personelin görev yeri değişti. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılan atamalar çerçevesinde Kara Kuvvetleri'nde 74 general, Deniz Kuvvetleri'nde 36 amiral ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 17 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti. İşte, Cumhurbaşkanlığı atamaları ile Resmi Gazete'de yayımlanan Kara, Deniz Hava Kuvvetleri atama listesi

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Resmi Gazete’nin 5 Ağustos 2020 sayısında yer alan atama kararına göre; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 127 general ve amiralin görev yerleri değişti. Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri’nde 74 general, Deniz Kuvvetleri’nde 36 amiral ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 17 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti. İşte, o atamalar;

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