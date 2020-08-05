General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de! İşte, Kara, Deniz Hava Kuvvetleri atama listesi

Resmi Gazete’nin 5 Ağustos 2020 sayısında yer alan atama kararına göre; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 127 general ve amiralin görev yerleri değişti. Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri’nde 74 general, Deniz Kuvvetleri’nde 36 amiral ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 17 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti. İşte, o atamalar;