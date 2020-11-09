Gencecik bir doktor... Feci son! Kan donduran o anları tanıklar anlattı

Kan donduran olaya ilişkin cumartesi günü bilgilendirilen amca K. Stephan, "Nita çok çalışkan bir kızdı. Yoksulları tedavi etmek için Wayanad'da bir hastane kurma hayalleri kuruyordu her zaman. Yardımseverlik onun kanında vardı. Onun artık olmadığına inanamıyoruz" dedi.