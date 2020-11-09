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hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 09 Kasım 2020 - 16:57 | 

Gencecik bir doktor... Feci son! Kan donduran o anları tanıklar anlattı

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde kritik eyaletler arasında yer alan Florida'nın geçen cuma günü dehşet verici bir olaya sahne olduğu ortaya çıktı. Nita Kunnumpurath adlı bir doktor, otomobiliyle uçtuğu kanalda timsahların saldırısını uğradı. Genç doktor feci şekilde can verirken, tanıkların anlattıkları ise kan dondurdu.

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Florida'ya bağlı Naples kentinde yaşanan korkunç olay şöyle gelişti:

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Hindistan asıllı Dr. Nita Kunnumpurath, Naples'taki konutuna gitmek üzere 'Timsah Geçidi' olarak anılan bir yolda otomobiliyle ilerliyordu.

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Ülkesinin güneyindeki Kerala eyaletine bağlı Wayanad kentinde bir hastane açmak isteyen ve cerrahi çalışmalarını Miami'de sürdüren Nita, aracının kontrolünü kaybetti ve timsahlarla dolu bir kanala uçtu.

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Nita Kunnumpurath'ın arkasında seyreden Amerikalı bir çift, araçlarını durdurup genç kadının yardımına koştu.

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Polisten verilen bilgilere göre; adam, bilincini kaybetmiş halde olan Nita'yı kanaldan çekmeye çalışırken, bir anda timsahlar ortaya çıktı.

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Nita'yı kurtarmak için eşine yardım eden kadın timsahları fark etti ve hemen eşini uyardı. Tam bu esnada Nita'yı bırakmak zorunda kaldılar.

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Sonrasında polisler timsahlara ateş açarak genç doktoru karaya çıkardı. Fakat her şey için çok geçti. Nita Kunnumpurath hayatını kaybetmişti.

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Kan donduran olaya ilişkin cumartesi günü bilgilendirilen amca K. Stephan, "Nita çok çalışkan bir kızdı. Yoksulları tedavi etmek için Wayanad'da bir hastane kurma hayalleri kuruyordu her zaman. Yardımseverlik onun kanında vardı. Onun artık olmadığına inanamıyoruz" dedi.

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Baba Thomas Kunnumpurath'ın Hindistan'daki kamu görevinden emekli olduktan sonra ABD'ye göç ettiği belirtildi.

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Nita'nın erkek kardeşinin eczacı, kız kardeşinin ise fizyoterapist olduğu öğrenildi.

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Nita Kunnumpurath bu hafta Chicago'da defnedileceği belirtildi.

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