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Genç kızlar dikkat! Hıdırellez gecesi elma almayı unutmayın... Hıdırellez elma kabuğu ritüeli nedir, ne zaman yapılır?

Güncelleme Tarihi:

#Hıdırellez Elma Kabuğu Ritüeli#Hıdırellez Gecesi Elma Kabuğu#Hıdırellezde Elma Kabuğu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 10:33

Hıdrellez Hızır ile İlyas adlarının birleştirilmesinden meydana gelip, yazın başlangıcı sayılan 6 Mayıs (Rumi 23 Nisan) gününe verilen addır. Isparta başta olmak üzere Hıdırellez ritüelleri ülkemizde pek çok bölgede uygulanıyor. Yörede, Hızır ile İlyas hakkında değişik inanışlar bulunmaktadır. Hıdırellez elma kabuğu ritüeli de bu gecede tutulan dilekler arasında yer alıyor. Hıdırellezde elma kabuğu özellikle genç kızların dikkatini çekiyor. Peki, Hıdırellez dilekleri nasıl yapılır? Hıdırellez elma kabuğu ritüeli nedir, ne zaman yapılır? İşte Hıdırellez ritüelleri ve anlamları...

1/6Genç kızlar dikkat Hıdırellez gecesi elma almayı unutmayın... Hıdırellez elma kabuğu ritüeli nedir, ne zaman yapılır

Halk arasında Hızır "darda kalanlara yardımcı olma", "bereket getirme", "gelecekte dilekleri gerçekleştirme" manasında kullanılmaktadır. "Hızır gibi yetişmek", "Hızır babaya adak adamak", "Hıdrellezde buluşalım", "Kul bunalmayınca Hızır yetişmez" gibi deyim ve atasözleri yörede bu anlamlara gelecek şekilde söylenmektedir. Hıdırellez ritüelleri bu yıl da merak ediliyor. Peki, Hıdırellez Bayramı nasıl kutlanır? Hıdırellez elma kabuğu ritüeli nedir, nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

2/6Genç kızlar dikkat Hıdırellez gecesi elma almayı unutmayın... Hıdırellez elma kabuğu ritüeli nedir, ne zaman yapılır

Hıdırellez’in gelişi toprağın uyanması, suların çağlaması ve bereketin gelmesinden anlaşılmaktadır. Halk, bugünlerde hazırlıklar yaparak mesirelik yerlerde piknik yapmaya, eğlenmeye ve dinlenmeye gider. Hazırlıklara 5 Mayıs günü başlanarak o gün bitirilir. Dilek ve inançlara yönelik olarak yapılan hazırlıkların başında sağlık, bolluk-bereket, kısmet ve şans taleplerine yönelik hazırlıklar başta gelmektedir.

BAKMADAN GEÇME!

3/6HIDIRELLEZ ELMA KABUĞU RİTÜELİ NEDİR, NASIL YAPILIR

HIDIRELLEZ ELMA KABUĞU RİTÜELİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

5 Mayıs Hıdırellez gecesi elma kabuğu ritüeli olarak yastığın altına konulur. Hıdırellez'de yastığın altına elma kabuğu koymak rüyada kadın ya da erkeğin evleneceği kişiyi görmesi için yapılır.

4/6BAHT AÇMA OYUNU

BAHT AÇMA OYUNU

20-30 yıl evvel, genç kızlar, baharın gelişiyle kendi aralarında "baht açma oyunu" adı altında bir takım eğlenceler tertip ederlerdi. Bunun için ağzı kapalı bir bakraç içine su ile birlikte gül, kopça (düğme), boncuk gibi şeylerden bir tanesini her genç kız koyardı. Sesi güzel olan bir genç kız, bakraçın içerisindekileri birer birer çıkararak, her çıkardığı eşyaya bir mâni söylerdi. Söylenen mâni ile bakraçtan çıkan eşyanın sahibi arasında münasebet kurulur, söylenenlerin de olacağına inanılırdı. Yaşı geçmiş kızlar ve erkekler, evlenebilmek için yaşmak veya gömleklerini göle ve kutsal sayılan yerlere atarlardı. Özellikle hıdrellez günü, kadınlar arasında yapılan "baht açma oyunu"nda aşağıdaki mâniler söylenirdi: "Ay doğar sini gibi Sallanır selvi gibi Geliyor yârin kokusu Isparta gülü gibi, Ay doğar aşmak ister Gül yanak yaşmak ister. Bu benim garip gönlüm Yâre kavuşmak ister Baht-ı bârın bol olsun İçi dolu bol olsun. Seni bir oğlan sevmiş Dağlar taşlar yol olsun Baht-ı bârın bol olsun İçi dolu yağ olsun Beni yârdan ayıran İki gözü kör olsun."

BAKMADAN GEÇME!

5/6HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ

Hıdırellez’in kutlandığı hemen her yerde Hıdırellez’in 5 Mayıs gecesi, halk, bahçesindeki ağaçların topraklarına, sahip olmak istedikleri mal veya eşyaların resimlerini çizerler veya taştan, çöpten şekillerini yaparak dilek tutarlar. Aynı gece yine bazı kimseler, kapılarının önlerine kül elerler. 6 Mayıs sabahı bu kül üzerinde oluşan şekil veya resime göre geçimlerini hangi alanda sağlayacaklarını öğrenirler. Kül üzerinde bir hayvan şekli oluşmuşsa hayvancılık alanında, ağaç veya bitki şekilleri oluşmuşsa çiftçilik alanında bol kazançları olacağına inanılır. 5 ve 6 Mayıs gecesi yağmur yağarsa o yılda bolluk ve bereket olacağı inancı vardır. Hıdırellez günü Hızır’ın evlere gelerek una, şekere, yağa vb. yiyeceklere dokunarak bunların bereketini arttıracağına inanılır. Bu nedenden dolayı yiyeceklerin kaplarının ağzı açık bırakılır. Genç kızlar genellikle gelecekte kuracakları yuvanın erkeğini, eşini, varsa sevgilisine kavuşma dileklerini niyet olarak tutarlar.

6/6Genç kızlar dikkat Hıdırellez gecesi elma almayı unutmayın... Hıdırellez elma kabuğu ritüeli nedir, ne zaman yapılır

Eskiden genç kızlar, bu gecede bahçedeki yeşil soğanların iki yaprağını birer iple bağlayıp, dilek tutarlardı. Bu soğanın yaprakları uzarsa, dileğin gerçekleşeceğine uzamazsa dileğin gerçekleşmeyeceğine inanılırdı. Yine gelinlik kızlar Aydoğmuş’ta Cebeli Sultan Dede, Kaplanlı Köyü’nde Ahmed Baba Tekkesi, Boyalı, Emirgazi denilen yerlerde dualar edip "açıl bahtım, geldi vaktim, gelin olma vaktim" diyerek dilek tutarlardı. Aynı şekilde gül ağaçlarına da ip veya mendil bağlayarak dilekler tutulurdu.

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BAKMADAN GEÇME!