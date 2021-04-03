Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 58 personel alımı yapacak – GİB personel alımı branş dağılımı ve başvuru şartları
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 58 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Personel alımı için yapılacak sözlü sınav 24 Mayıs - 04 Haziran 2021 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşecek. Peki, hangi branşlarda personel alımı yapacak? İşte GİB personel alımı branş dağılımı ve başvuru şartları...
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Yayınlanan duyuruda "Başkanlığımız merkez teşkilatında 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 29’uncu maddesinin 7’nci fıkrası ve Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 58 (elli sekiz) sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.
GİB BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular; 5 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayıp, 16 Nisan 2021 Cuma günü saat17.30'da sona erecektir. Başvurular; adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yeralmaktadır. Adaylar başvuru sırasında ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece 1 (bir) tanesini tercih edebileceklerdir.
SÖZLÜ SINAV HAKKINDA BİLGİLER
Sözlü sınav 24 Mayıs - 04 Haziran 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınavagireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
GİB PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde yer alan genelşartları taşımak,
- Yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya bölümlerindenveya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretimkurumlarından mezun olmak,
- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.
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