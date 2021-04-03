Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 58 personel alımı yapacak – GİB personel alımı branş dağılımı ve başvuru şartları

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Yayınlanan duyuruda "Başkanlığımız merkez teşkilatında 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 29’uncu maddesinin 7’nci fıkrası ve Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 58 (elli sekiz) sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.