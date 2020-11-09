Geleceğe Nefes Ol başvurusu nasıl yapılır? Geleceğe Nefes kampanyası katılım belgesi ekranı
'Geleceğe Nefes Ol' fidan kampanyası için başvurular yoğun talep görüyor. Türkiye, Geleceğe Nefes Projesi ile Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen 11 Kasım'da yeni bir rekora hazırlanıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geleceğe nefes olacak projenin bu yıl uluslararası bir boyut kazandığını duyurdu. geleceğenefes.com adresi üzerinden fidan sahiplenebilecek olan vatandaşlar, Geleceğe Nefes fidan dikim kampanyasına dahil olabilecekler. Peki, Geleceğe Nefes Ol başvurusu nasıl yapılır? İşte, Geleceğe Nefes kampanyası katılım başvuru şartlarıyla ilgili ayrıntılar.
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Geleceğe Nefes Ol başvuruları gündemde yer almaya devam ediyor. gelecegenefes.com adresi üzerinden yapılacak olan Geleceğe Nefes başvuruları 'fidan sahiplen' ekranı üzerinden gerçekleşiyor. 11 Kasım günü Ankara Yıldırım Beyazıt yerleşkesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile çalışmalar devam edecek. İnternet üzerinden Geleceğe Nefes kampanyasına katılan katılımcılara sertifika veriliyor. Geleceğe Nefes kampanyası katılımı ise ücretsiz gerçekleşiyor. İşte, ayrıntılar.
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GELECEĞE NEFES KAMPANYASI NEDİR?
Türkiye ‘Geleceğe Nefes’ seferberliğinde. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' fidan kampanyasıyla Türkiye’nin dört bir yanında fidan dikilecek. Online sistemle katılım sağlanan kampanyada isteyen fidan sahiplenebilecek isteyen ise fidan bağışında bulunabilecek.
Türkiye'nin yüzde 29,2'sini kaplayan orman alanlarının artması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının her yıl çeşitli projeleri hayata geçirdiğine dikkati çeken Karacabey, üretilen fidanların Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ilan edilen "Milli Ağaçlandırma Günü" gibi birçok organizasyonda kullanıldığını söyledi.
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Karacabey, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde bulunan vatandaşların da söz konu günde ağaç dikme etkinliğine katılabileceğine işaret ederek, "İsteyen vatandaşlarımız 'geleceğenefes.com' adresinden 'Fidan Sahiplen' sekmesini tıklayıp, ismini, e-posta adresini ve yaşadığı ili seçerek fidan sahiplenebilir." dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'nün başlattığı Geleceğe Nefes Fidan Dikme Kampanyası için başvurular, projeye özel olarak açılan internet sitesinden yapılacak. Geleceğe nefes kampanyasının başvuru işlemi kısaca bazı adımların gerçekleştirilmesi ile tamamlanabiliyor.
Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan ekranda duyuru ekranı çıkacak. Bu duyuruyu okuduktan sonra 'Kapat' butonuna basmalısınız.
Karşınıza çıkacak olan harita üzerinde, üzerinde ağaç bulunan illerde başvuru tamamlandığı için ağaç simgesi bulunmayan illerde fidan sahiplenmeniz mümkün olacaktır. Dolayısıyla üzerinde ağaç simgesi bulunmayan ili seçiniz ve karşınıza çıkacak olan 'Katıl' düğmesine basın.
Son aşamada sizden isim soyisim, e-posta bilgileri istenecektir. Bu bilgileri girdikten sonra 'Ben robot değilim' tikini işaretleyin ve 'Katıl' düğmesine basın.
Katılımını tamamladığınız başvurunun ardından sertifikanızı görmek için, orada bulunan butona tıklamanız gerekmektedir. Ardından, aşağıdaki metnin bulunduğu sertifikanızı görüntüleyebilirsiniz;
"Sayın...............
5 adet fidan ile geleceğe nefes oldunuz!
Ağaçlandırma bölgeniz:
"Seçtiğiniz il ve ilçedeki ağaçlandırma bölgesi"
Katılım belgenizi #gelecegenefes etiketiyle paylaşarak sevdiklerinizi de fidan sahiplenmeye davet edebilirsiniz.."