Geleceğe Nefes Ol başvurusu nasıl yapılır? Geleceğe Nefes kampanyası katılım belgesi ekranı

GELECEĞE NEFES KAMPANYASI NEDİR? Türkiye ‘Geleceğe Nefes’ seferberliğinde. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' fidan kampanyasıyla Türkiye’nin dört bir yanında fidan dikilecek. Online sistemle katılım sağlanan kampanyada isteyen fidan sahiplenebilecek isteyen ise fidan bağışında bulunabilecek.



Türkiye'nin yüzde 29,2'sini kaplayan orman alanlarının artması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının her yıl çeşitli projeleri hayata geçirdiğine dikkati çeken Karacabey, üretilen fidanların Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ilan edilen "Milli Ağaçlandırma Günü" gibi birçok organizasyonda kullanıldığını söyledi.