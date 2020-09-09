Geleceğe Nefes ağaç ve fidan dikme kampanya katılım belgesi nasıl alınır?
Geleceğe Nefes ağaç ve fidan dikme kampanyası 2020 yılı için yeniden başladı. Geçtiğimiz yıl 11 milyon ağacın topraklarla buluşturulduğu Geleceğe Nefes fidan dikme kampanyası, Türkiye genelinde 81 il için gerçekleştirilmişti. 2020 yılı için kampanyanın devam ettiğini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl Geleceğe Nefes ağaç dikme kampanyası ile 83 milyon fidanın toprakla buluşturulmasının hedeflendiğini ifade etti. Peki, Geleceğe Nefes ağaç dikme kampanya katılım belgesi nasıl alınır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Geleceğe Nefes kampanyası ile Türkiye genelinde 83 milyon 917 bin ağaç dikimi organizasyonuna ön ayak olacak olan Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde gerçekleştirilecek organizasyon için fidan sahiplendirme aşamasına devam ediyor. 9 Eylül itibariyle 78 kentte devam eden kampanya için illerin listesini başvuru esnasında görüntüleyebilirsiniz.
Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'nün başlattığı 81 ilde gerçekleştirilecek olan Geleceğe Nefes Fidan Dikme Kampanyası için başvurular, projeye özel olarak açılan internet sitesinden yapılacak.
Geleceğe nefes kampanyasının başvuru işlemi kısaca bazı adımların gerçekleştirilmesi ile tamamlanabiliyor. İşte, o adımlar...
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Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan ekranda duyuru ekranı çıkacak. Bu duyuruyu okuduktan sonra 'Kapat' butonuna basmalısınız.
Karşınıza çıkacak olan harita üzerinde, üzerinde ağaç bulunan illerde başvuru tamamlandığı için ağaç simgesi bulunmayan illerde fidan sahiplenmeniz mümkün olacaktır. Dolayısıyla üzerinde ağaç simgesi bulunmayan ili seçiniz ve karşınıza çıkacak olan 'Katıl' düğmesine basın.
Son aşamada sizden isim soyisim, e-posta bilgileri istenecektir. Bu bilgileri girdikten sonra 'Ben robot değilim' tikini işaretleyin ve 'Katıl' düğmesine basın.
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Katılımını tamamladığınız başvurunun ardından sertifikanızı görmek için, orada bulunan butona tıklamanız gerekmektedir. Ardından, aşağıdaki metnin bulunduğu sertifikanızı görüntüleyebilirsiniz;
"Sayın...............
5 adet fidan ile geleceğe nefes oldunuz!
Ağaçlandırma bölgeniz: "Seçtiğiniz il ve ilçedeki ağaçlandırma bölgesi"
Katılım belgenizi #gelecegenefes etiketiyle paylaşarak sevdiklerinizi de fidan sahiplenmeye davet edebilirsiniz.."