Geleceğe Nefes ağaç ve fidan dikme kampanya katılım belgesi nasıl alınır?

Geleceğe Nefes kampanyası ile Türkiye genelinde 83 milyon 917 bin ağaç dikimi organizasyonuna ön ayak olacak olan Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde gerçekleştirilecek organizasyon için fidan sahiplendirme aşamasına devam ediyor. 9 Eylül itibariyle 78 kentte devam eden kampanya için illerin listesini başvuru esnasında görüntüleyebilirsiniz.



GELECEĞE NEFES KAMPANYASI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?



Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'nün başlattığı 81 ilde gerçekleştirilecek olan Geleceğe Nefes Fidan Dikme Kampanyası için başvurular, projeye özel olarak açılan internet sitesinden yapılacak.



Geleceğe nefes kampanyasının başvuru işlemi kısaca bazı adımların gerçekleştirilmesi ile tamamlanabiliyor. İşte, o adımlar...