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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 10 Mart 2020 - 10:41, /

Fuhuş çetesi film gibi operasyonla çökertildi: Polis, pazarcı ve çöpçü olmuş

ADANA’da otoyol kenarında ve masaj salonlarında fuhuş yaptıran çetenin, film gibi operasyonla çökertildiği ortaya çıktı. Polisin çöpçü ve pazarcı kılığında girerek düzenlediği operasyonda 8'i kadın 23 şüpheli gözaltına alındı. Sorgularının ardından 6 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden, 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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