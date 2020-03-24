Freud sözleri: Sigmund Freud'un tarihe kazınan en değerli sözleri derlemesi
Psikanaliz yönteminin yaratıcısı Sigmund Freud, hayatının büyük bir kısmını geçirdiği Viyana'da Tıp eğitimi almış ve psikoloji vakalarının üzerine yoğunlaşmıştır. Birçok tepkinin bilinçaltına dayalı olduğunu yaptığı deneylerle keşfeden Sigmund Freud, psikanaliz teknikleri ile bunları anlamlandırmaya başlamıştır. İnsana yönelik algıyı yaptığı testler ve dayandırdığı tezleriyle yıkan Sigmund Freud, psikiyatri alanında çığır açmıştır. İşte, insan psikolojisine derin anlamlar kazandıran birbirinden değerli Sigmund Freud sözleri
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1856 ile 1939 yılları arasında yaşayan Sigmund Freud, hayatı boyunca pek çok psikolojik vakaları ele almıştır. Freud bu süreçte deneyimlediklerini kitaplaştırmış ve sonraki nesillere tekniklerini aktarmıştır. Psikanaliz teknikleri ile sonuçlara ulaşan Sigmund Freud bazı sözler ile insan psikolojisinde yaşanan durumu özetlemiştir. İşte, Sigmund Freud'un o sözleri arasından bazı seçkiler
SİGMUND FREUD SÖZLERİ
Bir gün dönüp geçmişe baktığınızda, mücadelelerle geçen yılların hayatınızın en güzel yılları olduğunu fark edeceksiniz.
İd neredeyse, ego orada olacaktır.
Sevildiğinden emin olunca, insan ne kadar da cüretkâr oluyor.
2
Genç bilebilseydi, yaşlı yapabilseydi.
İnsanın kendine karşı tamamen dürüst olması iyi bir egzersizdir.
Ego kendi evinin efendisi değildir.
3
Hayatın amacı ölümdür.
Acı çekme karşısında, hiçbir zaman aşık olduğumuz zamanki kadar savunmasız değiliz.
Gittiğim her yerde, benden önce oraya gitmiş bir şair buldum.
4
Zihin bir buzdağı gibidir. Yalnızca yedide biri suyun üzerinde görülebilir.
İnsanların çoğu özgürlüğü gerçekten istemezler; çünkü özgürlük sorumluluk gerektirir ve insanların çoğu da bundan korkar.
5
Çocukluk çağında baba korumasından daha güçlü bir ihtiyaç düşünemiyorum.
Din bir yanılsamadır ve gücünü içgüdüsel isteklerimize uygun düşmesinden alır.
6
İnsan sanılandan çok daha ahlaklıdır ve hayal edilemeyecek derecede ahlaksızdır.
Özel mülkiyetin ortadan kaldırılmasıyla birey, insani saldırganlık araçlarının birinden mahrum bırakılmaktadır.
7
Annesinin tartışmasız gözdesi olmuş bir erkek, ömür boyu bir fatih olma duygusunu, çoğu zaman gerçek başarıya götüren özgüveni içinde barındırır.
8
Şairler, bilgi birikimi ve bilgi dağarcığı bakımından biz sıradan insanların efendisidir; çünkü onlar bilimin henüz ulaşamadığı derelerden kana kana su içen insanlardır.
Zekanın sesi yumuşak bir tona sahiptir fakat kendini duyuruncaya kadar durmaz.
9
İnsan komplekslerini ortadan kaldırabilmek adına kendini hırpalamaktansa onlarla yaşamayı öğrenmeli; çünkü kompleksler onun hal ve hareketlerine yön veren gayet meşru güçlerdir.