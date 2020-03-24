Freud sözleri: Sigmund Freud'un tarihe kazınan en değerli sözleri derlemesi

1856 ile 1939 yılları arasında yaşayan Sigmund Freud, hayatı boyunca pek çok psikolojik vakaları ele almıştır. Freud bu süreçte deneyimlediklerini kitaplaştırmış ve sonraki nesillere tekniklerini aktarmıştır. Psikanaliz teknikleri ile sonuçlara ulaşan Sigmund Freud bazı sözler ile insan psikolojisinde yaşanan durumu özetlemiştir. İşte, Sigmund Freud'un o sözleri arasından bazı seçkiler



SİGMUND FREUD SÖZLERİ



Bir gün dönüp geçmişe baktığınızda, mücadelelerle geçen yılların hayatınızın en güzel yılları olduğunu fark edeceksiniz.



İd neredeyse, ego orada olacaktır.



Sevildiğinden emin olunca, insan ne kadar da cüretkâr oluyor.